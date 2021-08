Segélykiáltás a pusztuló Balatonról

Elkeserítő a helyzet; még mindig nem értik az emberek mi a tét, ha nem lesz nádas, nem lesz Balaton. Megfelelő szankciók sem segítik a Balaton védelmét. Nem csökkent, hanem tovább nőtt az illegális bejárók száma” – mondta Pomogyi Piroska, a balatoni nádasfelméréseket több évtizede végző szakember a hirbalaton.hu-nak.

"Most, hogy romlani kezdett a tó vízminősége, és a kutatók kimondták, az időjárástól függ, lesz-e augusztusban algavirágzás, még nagyobb becsben kellene tartani a nádast, hiszen óriási szerepe van a tó öntisztulásában" – hangsúlyozta a biológus. Ez a pufferzóna a nyílt víz és a szárazföld között. A parti nádasok tulajdonképpen szűrőmezők, ha eltűnnek, vagy felszabdalják őket, felgyorsul a tó pusztulása. A tó öntisztulási képessége akkor működik jól, ha van elég és megfelelő minőségű part menti nádas, valamint elég beépítetlen, természetes partszakasz, ahol kivetheti a víz az uszadékot.

Gond az is, hogy még nem készültek el a nádasok védelmét is biztosító törvényhez a végrehajtási rendeletek, és nem látszik a szándék a törvénysértések visszatartó erejű szankcionálására sem. Az elmúlt hetekben újabb illegális bejárók, stégek létesültek felszabdalva, rongálva, pusztítva a vízparti nádasokat. Már öt évvel ezelőtt is több mint 1700 illegális vízbejárót, illetve stéget számláltak a balatoni légifotók alapján, a számuk azóta tovább nőtt.

A biológus másfél éve a Balatoni Szövetség ülésén figyelmeztette a polgármestereket, hogy négy év alatt több mint a duplájára nőtt az a terület a Balaton partján, ahonnan kiirtották a nádat, a téli nádvágásra engedélyt kérőknek pedig mintegy fele irtást végzett aratás helyett.

A Balaton körül mintegy 1200 hektárnyi nádas található, amelynek harmadáról-negyedéről kellene telente levágni a növényt a megújulása érdekében, vízminőség-védelmi okokból, de ez évek óta nem teljesül. Az elmúlt években egyre csökkent a learatott terület nagysága. A balatoni nádgazdálkodási tervben évi 200-300 hektárnyi nád levágását irányozták elő, ezzel szemben a februári híradások szerint ennek töredékén történt csak aratás idén is.

Nyitókép: MTI/Varga György