Bús Balázs: a fővárosi méhlegelők kijelölése egy kommunikációs trükk

Több óbudai szülő kereste meg a korábbi polgármestert azzal, hogy az önkormányzat által fenntartott napközis táborban nem biztosítják a strandolási lehetőséget, noha a korábbi években ez adott volt. Az önkormányzat két napközis tábort tart fenn, az egyik a Barátság Parkban, másik a pünkösdfürdői stranddal szemben lévő kiserdei Iskolában működik, de egyik helyen sem biztosítanak most strandolási lehetőséget. A kerületi képviselő vett a tiszteletdíjából kétszáz jegyet, hogy ezzel segítse a gyerekeket, de Kiss László, a jelenlegi, baloldali polgármester a tábor vezetésének megtiltotta, hogy a jegyeket átvegye. Közben a Fidesz-frakció is csatlakozott, kétszáz jegyet vett, tehát összesen négyszáz jegyet szerettek volna a gyerekeknek eljuttatni, de erre nem volt lehetőség. Végül úgy döntöttek, hogy a szalézi táborban lévő rászoruló gyerekeknek, valamint a Jövőbarát Alapítvány programjában részt vevő gyerekeknek ajánlják fel, és mind a két szervezet szívesen fogadta a jegyeket – számolt be róla Bús Balázs.

Kiss László polgármester azzal érvelt, és képeket is mutatott róla, hogy nagyon leromlott állapotban van a strand, ahol táboroztak volna a gyerekek, és 50 milliós beruházás lenne a felújítása, amit nem tudtak elvégezni a pandémia és az elvonások miatt az elmúlt időszakban.

"Ez egyszerűen nem igaz, 2019-ben ez a medence, a strandolási lehetőség teljes mértékben biztosítva volt, azóta eltelt két év, és semmilyen karbantartás nem történt.

Ha egy strandot nem tartanak folyamatosan karban, az le fog rohadni,

és erre nem akkor kellene rájönni, amikor biztosítani kell a napközis tábort. Mi folyamatosan karban tartottuk" – mondta Bús Balázs.

Vitát váltott ki az úgynevezett méhlegelők ügye, amelyből többet is kialakítottak, például Óbudán is van jó néhány. A volt polgármester szerint szükség van méhlegelőkre, csak nem úgy, ahogy ezt a Fővárosi Önkormányzat ebben az évben megpróbálta megvalósítani.

"Ez igazából csak egy kommunikációs trükk volt.

Valójában a Fővárosi Önkormányzat nem szerződött le időben azokkal a a partnerekkel, akiknek a kaszálást el kellett volna végezniük, és a kétségbeesésében, mivel lehetetlen állapotok alakultak ki a városban, nemes egyszerűséggel kihelyezett méhlegelő táblákat azzal, hogy ezek méhlegelők, és ezért nem fogják ezeket lekaszálni" – mondta Bús Balázs. Hozzátette, az egy szakmai vita, hogy ez valóban hasznos-e a méheknek itt a városi környezetben, de nem érti, hogy például a Mocsárosdűlőn egy 268 ezer négyzetméteres területet miért szánnak beépítésre, ahelyett hogy azt jelölték volna ki méhlegelőnek.

"Közben azt látjuk, hogy nemcsak a fővárosi zöldterület öt százaléka marad ki a kaszálásból, hanem ennél jóval nagyobb terület, sehol nincs rendesen elvégezve a zöldfelület gondozása. Úgy tűnik, hogy a locsolási feladatokat is a Főkert elég felületesen hajtja végre, és jelentős pusztulásnak indult a zöld vagyon" – mondta a fideszes képviselő.

A Főkert közösségi oldalán megjelent egy közlemény és hasonlóan nyilatkozott az InfoRádióban Bardóczi Sándor, a városháza fő tájépítésze, hogy az ilyen méhlegelők esetében évenként öt-hat kaszálás az elfogadott, de a kezdeti időszakban évenkénti egy-kétszeri kaszálásra kerülhet csak sor, hogy az ökoszisztéma erősödjön.

"Én láttam méhlegelőket, ott rendesen elültetnek virágmagokat, valóban egy virágos rétet hoznak létre. Amit Bardóczi Sándorék művelnek, az felelőtlen gazdálkodás"

– tette hozzá Bús Balázs.

A kerületi önkormányzat egy fásítási programot indított 2017-ben Óbudán, és 2019-ben meg is állapodtott a gödöllői egyetem tájépítészeti karával a munka megtervezéséről, elkészítéséről. Két bányaterületen nagyjából hatezer fás erdősítés valósult volna meg, de a legutóbbi bizottsági ülésen kiderült, hogy a Tesco fölötti nagy területen, a Testvérhegyen a területet ezer négyzetméteres telkenként hasznosításra írja ki az önkormányzat, és nincs szó arról, hogy a fásítási programot folytatná.

"Miközben a kampányban még zöld programmal kampányoltak, most azt látjuk, hogy a fásítási-erdősítési programnak, ami elindult az előző ciklusban, ez a baloldali városvezetés véget vetett" – jelentette ki a kerületi politikus.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán