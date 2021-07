Flesch Tamás: drámai a helyzet a hazai szállodaiparban

Ha le van zárva praktikusan a fél világ, akkor nagyon nehéz intézkedéseket hozni – fogalmazott az InfoRádiónak Flesch Tamás. Ettől függetlenül a budapesti szállodások mindent megtesznek annak érdekében, hogy legalább minimalizálják a veszteségüket, különféle akciókat hirdetnek az üzletembereknek is, hátha most már üzleti útra indulnak.

„Ezek pótcselekvések, mert valós tevékenység Budapesten nem nagyon lehet”

– emelte ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Ezzel szemben vidéken teljesen más a helyzet, ugyanis a magyar emberek megindultak a belföldi célpontok felé. Vagyis a nyár a vidéki turizmus tekintetében ígéretesnek tűnik, azzal együtt, hogy sokan a külföldet választják – tette hozzá Flesch Tamás.

Az elnök arra is kitért, hogy a magyar lakosság nagy többsége nem a fővárosban él ugyan, de hosszú évtizedek tendenciája már, hogy a belföldi turizmus 75-80 százalékát a budapestiek adják, amin változtatni kellene, de ez nem megy egyik percről a másikra. Ráadásul ha sikerülne is megduplázni a nagyjából 8-10 százalékos vidéki foglaltságot Budapesten, az akkor is még csak 20 százalékot jelentene, ami közel sem elégséges ahhoz, hogy életben tartsa a fővárosi szállodákat.

"Budapest esetében minden lehetőséget meg kell ragadni, akár a Restart programmal, akár a Magyar Turisztikai Ügynökség különféle marketingakcióival, illetve a szállodások saját maguk által megcélzott belföldi vendégkörével, de

a külföldiek nélkül Budapest nem kalkulálható turisztikai szempontból"

– hangsúlyozta.

Ami a külföldi turistákat illeti, a tengerentúlról egyelőre reménytelennek tűnik az érkezésük, így a szövetség változatlanul az európai – köztük a német, francia, brit és orosz – turistákban bízik, akik 80-85 százalékát adták a budapesti turizmusnak a világjárványt megelőzően. Flesch Tamás megfogalmazása szerint általuk „elindulhatna valami Pesten. Ha nem is az, ami 2019-ben volt, de legalább egy olyan értelmezhető dolog, amivel a költségeket fedezni lehet.” Megjegyezte, hiába érik el a 2019-es bevételi számokat, a költségek olyan szinten megemelkedtek, hogy az üzemi eredmény nem tudni, mikor értheti el a két évvel ezelőtti szintet.

Flesch Tamás

drámainak értékelte a munkaerő kérdését a szállodaiparban.

Mint kiemelte, akkora a hiány, hogy sokszor már az igazgatók vagy az értékesítők takarítanak, és szakácsok sincsenek, pedig még el sem indult igazából Nyugat-Európából a magyar szakemberek „elszívása”, ahogy az volt 2019 előtt is.

„Nagyon sok fiatal elhagyta a szakmát, reméljük csak ideiglenesen, miután bizalmatlanság van a szakmával kapcsolatban, ami vissza kell majd szerezni. Mindez azonban csak úgy lehetséges, ha tényleg stabilizálódik a helyzet, nem lesznek lezárások, nem lesznek újabb hullámok, és mindenki el tudja hinni, hogy ez a szakma megint ugyanolyan szép lesz, mint amelyik volt 2019 előtt" – fogalmazott a szövetség elnöke.

