Karsztvízzel töltik fel a Velencei-tavat

Június végén oxigénhiány miatti halpusztulás indult be a Velencei-tavon. A folyamat azóta megállt, ám maradt probléma a tóval: folyamatosan csökken a vízszintje, az apadás a nyári kánikulában akár napi fél, egy centi is lehet. Jelenleg olyan a helyzet, mint ami a korábbi években augusztusra szokott kialakulni, a csónakkikötőkben már alig van víz ahhoz is, hogy evezhetőek legyenek a vízi utak - írta a feol.hu, közölve olyan fotót is, amelyen teljesen kiszáradt mederrész látszik.

A vízveszteség olyan jelentős, hogy Tessely Zoltán országgyűlési képviselő bejelentette, azonnali és hosszú távú javaslatot fogalmaznak meg a kormánynak annak érdekében, hogy a tó vízszintje folyamatosan optimális maradhasson. Ha a javaslat átmegy, akkor

heteken belül karsztvíz kerülhet a tóba

a kincsesbányai vízbázisból – de csak olyan mértékben, amely nem veszélyezteti a fogyasztók ellátását Székesfehérváron és másutt, nehogy vízhiány alakuljon ki.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre