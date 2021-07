Vadonatúj, extragyors járművek jelentek meg a Tisza-tavon - videó

Mára már rengeteg jet-ski szántja a Tisza-tó vizét, ezért a rendőrségnek mostanra új, modernebb és gyorsabb eszközökre lehet szüksége - ezt az igényt elégítik ki az új járművek, derült ki az autoszektor.hu beszámolójából.

Gerencsér Csaba jet-ski világ, és Európa bajnok mutatta be a vízirendészet munkatársainak, mire is képesek ezek a száz kilométer per órás végsebességű, Rotax motorral és erős fékrendszerrel felszerelt vízi motorok.

A jet-skiknek alacsony károsanyag-kibocsátású és rendkívül csendes motorja van - derült ki a bemutatón.

Nyitókép: Facebook/Jet Power Hungary Kft.