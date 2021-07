Fizikus statisztikus: kikerülhetetlen a negyedik hullám

A Magyarországhoz hasonlóan átoltott országok tapasztalatai és a tudományos modellszámítások alapján kikerülhetetlen a negyedik hullám hazánkban is.

Sőt, úgy tűnik, a jelenlegi vírusvariáns kéthetente megduplázza a fertőzöttek számát, és a becslések szerint dupla halálozási rátával terjed. Mindez a 43. Medicina konferencián hangzott el, amelyen már személyes jelenlét mellett lehetett átlapozni a korábban online bemutatott 2020-as Medicina Évkönyvet, és személyesen lehetett gratulálni a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt egészségügyi intézmények képviselőinek is – írja a weborvos.hu.

A Magyar Kórházszövetség, a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság szakmai támogatásával és a Növekedés.hu együttműködésével létrejött konferencián Vattay Gábor egyetemi tanár, az ELTE TTK Fizikai Intézetének munkatársa bemutatta, milyen fizikai képletek alapján modellezték már a korábbi járvány hullámok lehetséges kimenetelét. Az adatok és a képletek segítségével meglepő pontossággal lehetett kimutatni például, hogy az első hullám idején milyen hatással volt a nagy családi összejövetelekkel zajló húsvét a fertőzésszámra illetve a halálozásokra: a szakember szerint plusz 200 áldozatot követelt ez az ünnep.

A professzor előadásában elmondta: a második hullámnál a modellek pontosan megmutatták, hogy az iskolai őszi szünet idején hirtelen megállt a halálozásszám-emelkedés. Tehát ez azt jelenti, egy

egyértelmű összefüggés van az iskolák látogatása és a fertőzés terjedése között.

A modellek az iskolák jelentős szerepét a járványban a harmadik hullámnál is bizonyították.

Vattay Gábor a várható kilátások kapcsán több, a magyarországi átoltottsághoz hasonló védettségű ország példáját is bemutatta. A hírek szerint például Izraelben és Angliában, ha alacsony szinten is, de elindult egy újabb hullám. Az adatok azt mutatják, hogy a fertőzöttek száma 15 naponként duplázódik, és hiába remélik, úgy tűnik, ez nem egy véletlen esetszám emelkedés, hanem egy tendencia.

A számítások alapján ott is, ahol a lakosság 60 százaléka be van oltva, fele–fele arányban mRNS illetve nem mRNS vakcinával, nagyon sokan lesznek kitéve az új járványhullámnak. Egyrészt a 40 százalék egyáltalán nem beoltott lakosság, plusz az új mutánsnak kevésbé ellenálló vakcinákkal beoltottak 15 százaléka és az mRNS-oltóanyaggal beoltottak közül is legalább 6 százalék. Ezt összeadva kiderül, hogy hogy

hiába a nagy átoltottság, a lakosság 61 százaléka védtelen az új fertőzéssel szemben

– derült ki a fizikus kivetített ábráiból.

A professzor azt is elmondta, bár nagyon fontos az oltás,

a kevésbé hatékony vakcinák beadása veszélyforrás lehet.

Ugyanis, a vírus az emberben számtalan mutánst képez, és egy kevésbé hatékony vakcinával beoltott emberben könnyen kifejlődhet egy olyan variáns, amely ellenálló az oltóanyagokkal szemben.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Növekedés/YouTube