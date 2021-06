Inflációs várakozását és GDP-előrejelzését is megemelte az MNB - a nap hírei

Egy kamatemelési ciklus első lépése a monetáris tanács döntése az alapkamat 0,9 százalékra emeléséről- közölte a nemzeti bank elnöke. Matolcsy György a testület ülése után azt mondta: az emelés addig folytatódik, amíg az infláció mértéke vissza nem tér a 3 százalék körüli szintre.

Idei inflációs várakozását és GDP-előrejelzését is megemelte a Magyar Nemzeti Bank. A pénzromlás mértéke 4,1 százalékra, a hazai össztermék 6,2 százalék nőhet. Matolcsy György jegybankelnök arról beszélt, hogy a harmadik negyedévre elérheti a 2019 végi szintet a gazdaság teljesítménye.

Költségvetési ösztönzőkkel is szeretnék segíteni a gazdaság mielőbbi újraindítását a visegrádi országok. Varga Mihály pénzügyminiszter a V4 országok illetékes tárcavezetőinek varsói ülése után az InfoRádióban hangsúlyozta: a támogatások túl korai visszavonása lassítaná a kilábalást, komoly kockázatot jelentene a családokra, a vállalatokra és összességében a gazdaságra.

Több mint 40 százalékkal, 3632 milliárd forintra nőtt a Takarék Csoport mérlegfőösszege 2020-ban. A Magyar Bankholdinghoz tartozó pénzintézet kiemelte: az ügyfelek betétállománya tavaly 20 százalékkal emelkedett, és az év végére elérte a 2176 milliárd forintot. A csoport 1,9 milliárd forintos adózás utáni eredményt ért el.

Két hitelminősítő is felminősítette az MVM csoportot. A Standard and Poor's és a Fitch befektetési kategóriába sorolta az állami energetikai társaságcsoportot. Ezzel az MVM a 100 százalékban állami tulajdonú vállalatok közül elsőként szerzett nemzetközi hitelminősítést.

Jogi lépéseket sürget az Európai Bizottságtól 13 tagállam a magyar pedofília ellenes törvény miatt. Az uniós ügyekért felelős tanács ülése előtt mások mellett a francia és a német miniszter nyilatkozatban ítélte el a magyar jogszabály szerintük homoszexuálisokat megbélyegző részeit. A dokumentum szerint a törvény súlyosan sérti a méltósághoz való alapjogot és a szólásszabadságot is. Varga Judit igazságügyi miniszter úgy reagált: Magyarország álláspontja szerint a jogszabálynak nincs köze az uniós joghoz, és a törvényben semmiféle diszkrimináció nincs.

Nemzeti színű kivilágítást kap a Groupama Aréna a szerdai német–magyar Eb-meccs idejére – jelentette be a Ferencváros labdarúgó klub elnöke. A Fidesz alelnöki pozícióját is betöltő Kubatov Gábor csatlakozásra kérte a többi klub vezetőit is. Németországban több stadiont is szivárványszínekben világítanak ki a szerdai Németország – Magyarország Európa-bajnoki csoportmérkőzés alatt tiltakozásul volna a magyar pedofil-törvény ellen, amely bírálói szerint összemossa az LMBT-közösség tagjait a pedofil bűnelkövetőkkel. A meccsnek otthon adó müncheni Aréna szivárványszínű kivilágítását az UEFA nem engedélyezte.

A nyelvvizsga-amnesztia meghosszabbítását javasolja a kormánynak a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs, ifjúsági szervezetek javaslatai alapján. A testületet vezető családokért felelős tárca nélküli miniszter közölte: a kabinet a szerdai ülésén dönthet a javaslatról.

Ismét az alapvető élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentését sürgeti az MSZP, amely a többi élelmiszer áfájának 18 százalékra mérséklését is szeretné elérni. Korózs Lajos, az országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista elnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy Európa legmagasabb, 27 százalékos áfáját a magyarok fizetik. Megalázónak nevezte a 0,6 százalékos nyugdíjkiegészítést, ami szerinte nem ellensúlyozza a magas inflációt.

Az elmúlt napon 4 ember halt meg a koronavírus okozta betegség szövődményeiben Magyarországon és 54 új fertőzöttnél igazolták a kórokozót. 281 beteget ápolnak kórházban. Az aktív fertőzöttek száma 42 ezer alá csökkent. A járvány kezdete óta már több mint 807 ezer 680-an kapták el a vírust és 29 ezer 963 ember halt meg a betegségben.

Az Európai Unióban a felnőtt lakosság 57 százaléka kapott már legalább egy adag oltást az új típusú koronavírus ellen - mondta az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hangsúlyozta: az oltási kampánnyal párhuzamosan a gazdaság újjáépítését is meg kell oldani.

A Farkasréti temetőben végső nyugalomra helyezték Jankovics Marcell Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendezőt. Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke hangsúlyozta: a nemzet művésze nem csupán páratlan gazdaságú életművet hozott létre, hanem művészete rendkívüli erejével teljes generációkat nevelt a jóra, a szépre, az igazra, mindenekelőtt a múlt megismerésére. Jankovics Marcell életének 80. évében, május 29-én hunyt el.