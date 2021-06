Megkapta az első tisztán elektromos meghajtású buszt a Volánbusz

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közleménye szerint az eseményen elmondta, hogy BYD esetében olyan kínai vállalatról beszélünk, amely az európai gyártásában kulcsszerepet szán Komáromnak, és a komáromi gyárának.

"A BYD modern technológiával állít elő környezetkímélő buszokat, és fontos szerepet játszik abban a törekvésünkben, hogy Magyarország a régi idők dicsőségéhez hasonlóan újra ez európai autóbuszgyártásban is egy értelmezhető pozíciót töltsön be" - mondta el a miniszter.

Hozzátette: a kínai vállalat magyarországi tevékenysége, valamint a folyamatos fejlesztések világosan mutatják a Keleti Nyitás politikájának sikerét. "Mi, nemzeti alapon soha nem voltunk hajlandóak különbséget tenni beruházók között" - hangsúlyozta. Hozzátette: "nekünk egy elvárásunk van a Magyarországon működő vállalatokkal szemben: tartsák be a magyarországi jogszabályokat."

A Volánbusz közleményében kiemeli: az új, környezetkímélő jármű beszerzésének támogatására Komárom és Kormárno önkormányzata, valamint a Volánbusz Zrt. az Interreg V-A SKHU (Szlovákia-Magyarország) Együttműködési Program keretében közösen pályázott. A 153,5 millió forint értékű elektromos autóbusz a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. telephelyén készült. A projekt keretében Komárom és Komárno településén egyaránt megújulnak az autóbusz-megállók és a végállomások. A buszmegállókba informatív okos-panelek kerülnek, amelyekről az utasok friss és aktuális információkat kaphatnak a járatokról. A lakosok részére a projektet bemutató weboldal, valamint ahhoz kapcsolódó mobil applikáció is készül, amely tovább könnyíti a tájékozódást. Teret hódítanak az elektromos közlekedési eszközök Szijjártó Péter elmondta, hogy az elektromos közlekedési eszközök egyre inkább életünk részeivé válnak. "A mai alkalom is aláhúzza a magyar kormány gazdaságpolitikájának és zöld politikájának az összhangját" - mondta. Kiemelte, hogy a versenyképesség fejlesztésének és a környezet védelmének kéz a kézben kell járnia egymással. Egyik sem előzheti meg, egyik sem nyomhatja le a másikat, éppen ezért, amikor a magyar autóipar fejlesztéséről beszélünk, most már alapvetően az elektromos autóipar fejlesztését helyezzük előtérbe. Mindez nem csak ország versenyképességét növeli, de hozzájárul ahhoz, hogy világszerte csökkenteni tudjuk a közlekedés ökológiai lábnyomát és a károsanyag-kibocsátást.

Nyitókép: Krizsán Csaba