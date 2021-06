Az Oktatási Hivatal is lépett Karácsony Gergely nyelvvizsgaügyében

Az Oktatási Hivatalnál érdeklődött a Magyar Nemzet: hogyan dolgozhatott Karácsony Gergely évekig tanársegédként a Budapesti Corvinus Egyetemen C típusú nyelvvizsga, államilag elismert oklevél hiányában. Mint ismert, a főpolgármesternek nincs angol nyelvvizsgája, csak egy lektorátusi igazolása van. Ez 2000-ben – amikor szociológusként Karácsony végzett az ELTE-n – még elegendőnek bizonyult a diplomaszerzéshez, ám arra már nem jogosította fel őt, hogy tanársegédként állást vállaljon a felsőoktatásban, arra meg pláne nem, hogy később még adjunktusként is dolgozzon – írta a lap a Corvinus egyetem akkori doktori szabályzata alapján. Kifejtették: ez nyelvvizsga kötelezettséget írt elő a tanársegédi pozíció betöltéséhez, az adjunktusi feladatok ellátásához pedig még egy második idegen nyelv szaknyelvi és előadói szintű ismerete is szükséges lett volna.

Válaszában az Oktatási Hivatal közölte: az ügyben azt hangsúlyozta a lapnak, hogy a Corvinus egyetem mint munkáltató alkalmazta Karácsony Gergelyt abban az időben (vagyis 2004 és 2008 között tanársegédként). Hozzátették: a nemzeti felsőoktatási törvény szabályai alapján az Oktatási Hivatal hatósági ellenőrzést indíthat a felsőoktatási intézmény működése jogszerűségének a vizsgálatára. Ezzel a jogával pedig él is a hivatal, és felkéri az egyetemet az ügy kivizsgálására.