Fénykeresztet adományoz Szobnak Bogányi Gergely

A Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, Bogányi Gergely felajánlotta, hogy fénykeresztet állíttat Szobon – mondta a település polgármestere a Népszavának. A 7,38 méteres keresztet a Dunához közel, a Kálvária-dombon tervezték felállítani, nem messze a Luczenbacher-kápolnától – írja a Népszava.

Ferencz Gyöngyi a tervről kikérte a környéken élők véleményét, ám a lakossági egyeztetésen kiderült, hogy akadnak, akik a zavaró fényhatásoktól tartva ellenzik a fénykeresztet. Bogányi Gergellyel egyetértésben a polgármester úgy döntött, hogy másik helyszín után néz. Két terület szóba is került, de egyik sem volt megfelelő, így folytatódik a keresés.

A település zeneiskolájának vezetője, Bogányi Gergely azt mondta: a járványból fakadó súlyos helyzet indította arra, hogy kezdeményezésével megkeresse az önkormányzatot.

„Régóta tudok arról, hogy világszerte ezrével, talán tízezrével is állítanak fénykereszteket. Most, hogy ilyen nehéz időket élünk, megérlelődött bennem a gondolat, milyen jó lenne, ha Szobon is állna egy” – közölte a lap kérdésére. Bogányi Gergely úgy véli, a fénykeresztnek nagyon erős fizikai és lelki védelmi hatása van, nem csak a vallásosoknak, és

védelmet nyújt magának a településnek is a természeti csapások és katasztrófák ellen.

A keresztállítás nagyjából másfél millió forintba kerül, ezt a zongoraművész maga állná. Ha végül olyan helyen állítják fel a jelképet, ahol nincsenek közművek, napelemekre is szükség lesz, ez pedig növeli majd a költségeket.

