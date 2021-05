Íme minden tudnivaló annak, aki most táborszervezésbe kezd

Ahogy haladunk előre az 5 millió, legalább egyszer beoltott magyar határszáma felé, egyre több nyitási intézkedést tud bejelenteni a kormány.

Az ötmilliós határkővel kapcsolatos számos döntést csak a jövő szerdai kormányülésen rögzítenek majd, de mivel - mint arról Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki Kormányinfón beszámolt - két héten belül biztosan meglesz ez a kerek szám, néhány tervezhető, tervezendő esemény engedélyezését már be kellett jelenteni, ezek közé tartoznak a május utolsó hétvégéjétől lehetővé váló lagzik, és a június 1-jével indítható nyári táborozások is.

Utóbbiakról Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszélt.

"A szervezési feladatokat már előbb el lehet kezdeni, június 1-jétől pedig indulhatnak a táborok;

azt hiszem, egy ilyen nehéz tanév után jó lehetőség lesz egy kicsit fesztelenebbül is együtt lenni tanároknak, diákoknak" - mondta, utalva arra, hogy az alsósok, felsősök és főleg a gimnazisták igen hosszú ideig egyáltalán nem láthatták egymást "természetes környezetben", vagyis az iskolában az e hét hétfői nyitásig.

A táborvezetőknek tehát indul a munka, kereshetik már a helyszíneket is, a szabadságuk pedig viszonylag nagy, hiszen az iskolásoktól - mivel nekik még csak most indul az oltás - nem lehet és nem is kell védettségi igazolványt kérni. Igaz, elsősorban

hazai kalandokkal lehet tervezni

az előttük álló hetekben, csak a bátrak vágnak bele most egy-egy balkáni kirándulás megszervezésébe - ismert, jelenleg jellemzően tőlünk délre elhelyezkedő országokkal (Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Montenegró, Észak-Macedónia, továbbá Törökország, Bahrein) kötött a magyar külügy kétoldalú megállapodásokat az utazásszabadsággal kapcsolatban. A lista az ígéretek szerint folyamatosan bővül majd.

