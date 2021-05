Sokan hallani sem akarnak a home office utáni visszatérésről

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Magyar Közlönyben új kormányrendelet jelent meg az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos ajánlásról, eszerint május 10-e után már nem lesz ajánlott a home office.

A Pénzcentrum felmérése szerint sok cég „beszoktatással” kezdi a visszatérést, úgy vélve, hogy nem lehet egyik napról a másikra egyből a mélyvízbe dobni a kollégákat. Ennek jegyében nem egész héten kell bentről dolgozni, elég a kijelölt napokon – így az irodák sem lesznek olyan zsúfoltak, jobban el lehet osztani, ki mikor megy be.

A gazadsági szakportál felméréséből kiderült: azon dolgozók közül, akik eddig még otthonról végezhették munkájukat, csupán 10,1 százalék szeretne 100 százalékban visszatérni az irodába. A legtöbb válaszadó (30,76 százalék) azzal lenne elégedett, ha csak heti egy–két napon kellene bentről dolgozni, a többin pedig ugyanúgy otthoni munkavégzés lenne, mint eddig. 17,12 százalék megelégedne heti egy-két nap otthoni munkával is.

Viszont a több mint 3000 válaszadó majdnem 16 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ő

egyáltalán nem térne vissza az irodai munkavégzéshez.

Érdekesség továbbá, hogy a kitöltők 26 százaléka már teljesen visszatért a munkahelyére, vagy nem is volt lehetőség a home office-ra.

A Randstad Workmonitor korábbi, a témában készült felméréséből pedig az derült ki, hogy hogyan érzik magukat azok, akiknek vissza kellett menniük a munkahelyükre, vagy eleve nem is dolgozhattak otthonról. A megkérdezett magyar dolgozók 61 százaléka úgy nyilatkozott, otthonról nem végezhető feladatai vannak és csak 37 százalék szerint végezhető a munkája home office-ból is. A munkahelyükre bejáró magyar dolgozók 71 százaléka visel maszkot folyamatosan munka közben, azonban 37 százalékuk így is folyamatosan fél a megfertőződés lehetőségétől,

egyharmaduk pedig kimondottan stresszesnek érzi magát saját és szerettei egészsége emiatt.

