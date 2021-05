A kormány 2010 óta családközpontú lépésekkel támogatja az édesanyákat és a családokat

A közleményben kifejtette: kormányzati szinten 2010 óta azon dolgoznak, hogy Magyarországon jó legyen nőnek, édesanyának lenni, egyre több lehetőség legyen elérhető számukra. Számos intézkedéssel biztosítják a választás valódi szabadságát, hogy az édesanyák az élet minden területén kiteljesedhessenek.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermekek gondozását, nevelését segítő intézkedések sora folyamatosan bővül.

A gyed extra intézkedési csomagnak köszönhetően 2016-tól a gyermek féléves kora után a gyermekgondozási díj (gyed) és a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes) folyósítása mellett az édesanyák visszatérhetnek a munkaerőpiacra, nem kell lemondaniuk az ellátásokról, akár napi 8 órás munkavégzés mellett sem.

A gyed extra lehetővé tette továbbá, hogy azok a fiatalok is kaphassanak gyedet, akik felsőfokú tanulmányaik alatt, vagy annak elvégzését követő egy éven belül vállalnak gyermeket.

A gyed extra sokaknak nyújt segítséget, a közlemény szerint 2020-ban már több mint 114 ezer szülő tudott élni az intézkedési csomag valamelyik elemével.

A gyermekgondozási díj maximális összege a minimálbér emelkedésével minden évben emelkedik, így 2010 óta már több mint a kétszeresére nőtt, 2021-ben ez 234 360 forint.

Az édesanyák munkaerőpiacra történő visszatérését is támogatják, ezt szolgálja a bölcsődei ellátórendszer folyamatos fejlesztése is, amelynek eredményeként ma már másfélszer annyi bölcsődei férőhely van, mint amennyi 2010-ben volt - jelezte.

Kifejtette, a generációk közötti együttműködés erősítése is elengedhetetlen része a családok támogatásának.

Ennek egyik eleme a nagyszülői gyed bevezetése: ha van a családban olyan dolgozó nagyszülő, aki még nem nyugdíjas, és vállalja a 2 év alatti gyermek felügyeletét, amíg a szülők dolgoznak, ő is igénybe tudja venni a gyedet az édesanya helyett.

Ezt támogatja a 2011-től a nők számára bevezetett, 40 év jogosultsági idő után igénybe vehető teljes összegű öregségi nyugdíj is (Nők 40). A kedvezmény igénybevételével a nagymamák aktívabb szerepet tudnak vállalni az unokák gondozásában, ezzel is segítve a fiatal édesanyák mindennapjait, munkába állását. A jogosultsági időbe a kereső tevékenységgel szerzett szolgálati idő mellett a gyermekneveléssel töltött idő - alapesetben 8 év - is beleszámít. Ha a nagymama az unokájára tekintettel veszi igénybe a gyedet vagy a gyest, ezek időtartamát is figyelembe kell venni.

A Nők 40 kedvezményes nyugdíjat már több mint 304 ezer nő vette igénybe.

A közleményben hangsúlyozta: céljuk továbbá, hogy azok a női hallgatók, akik felsőfokú tanulmányaik elvégzéséhez diákhitelt vettek igénybe, gyermekvállalás esetén ne adóssággal kezdjék az életüket, ezért őket is kiemelten támogatják. A diákhitellel tartozó nők, amennyiben gyermeket várnak, a várandósság 12. hetétől 3 évig kérhetik törlesztési kötelezettségük felfüggesztését, és ezalatt diákhitel-tartozásuk sem nő, a felmerült kamatok megfizetését a költségvetés átvállalja.

Vissza nem térítendő állami kamattámogatásként elengedik a diákhitel-tartozás felét azoknál a hitelfelvevő édesanyáknál, akiknek a hitelfelvételt követően megszületik, vagy örökbefogadás útján megérkezik a második gyermekük és a támogatást igénylik a Diákhitel Központnál. A harmadik vagy további gyermek megszületése vagy örökbefogadása esetén pedig a hitelfelvevő édesanya teljes fennálló tartozását elengedik.

Idén március 31-ig már 5105 anya élt a törlesztés-felfüggesztés, 4018 az 50 százalékos, és 2205 a 100 százalékos tartozáscsökkentés lehetőségével.

A családvédelmi akcióterv részeként 2020. január 1-jétől életbe lépett a négy vagy több gyermeket nevelő anyák személyi jövedelemadó-mentessége. Ezen intézkedés európai viszonylatban is egyedülálló, más országban még egyáltalán nem alkalmazzák ezt a családtámogatási formát - emelte ki a családokért felelős tárca nélküli miniszter.

Az intézkedés értelmében minden anya, aki jelenleg legalább négy gyermeket nevel, vagy élete során négy vagy több gyermeket szült vagy fogadott örökbe és nevelt fel, élete végéig teljesen mentesül a jelenleg 15 százalékos személyi jövedelemadó megfizetése alól. A bevezetés óta 2021. február 28-ig már 46,4 ezer nő tudott élni az adókedvezménnyel.

Szintén Európában egyedülállónak mondható intézkedést vezet be a kormány július 1-jétől: a csecsemőgondozási díj (csed) mértékét a korábbi 70 százalékról a bruttó jövedelem 100 százalékára emelik, ennek köszönhetően a gyermekvállalás előtt dolgozó anyukák a szülési szabadság alatt a korábbi nettó bérüket is jelentősen meghaladó ellátásban részesülhetnek - hívta fel a figyelmet a miniszter.

A csedre vonatkozik majd a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentessége, így

jövőre az az édesanya, aki 25. életévének betöltése előtt vállal gyermeket, a korábbi bruttó fizetését kaphatja kézhez csecsemőgondozási díjként.

"A jövőben is azon leszünk, hogy az édesanyákat segítő döntéseket hozzunk, hogy jó legyen Magyarországon nőként gyermeket vállalni, családot alapítani vagy épp gyermeket nevelő édesanyaként könnyebb legyen visszatérni vagy elhelyezkedni a munkaerőpiacon" - fogalmazott a családokért felelős tárca nélküli miniszter.

Nyitókép: Egy óvodás anyák napja alkalmából készült rajza a 73M, a 76-os és a 74-es trolibusz Rózsák tere megállójában Budapesten 2021. április 30-án. MTI/Mónus Márton