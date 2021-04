Dolgoznak a Hajógyári-sziget mestertervén

Popkulturális-összművészeti központ létesülhet a Hajógyári-szigeten. A kormány ehhez rendelettel adta a Petőfi Irodalmi Múzeumnak (PIM) az óbudai Zichy-kastélyt és a Hajógyári-sziget több mint 30 hektáros déli részét, benne a Hadrianus-palotával, műemlékekkel, valamint az egykori hajógyári épületekben üzemelő, korábban Vizoviczki László érdekeltségébe tartozó szórakozóhelyekkel. Az ingatlanok ingyenes átadásáról szóló döntést egy hétfőn elfogadott törvényben is rögzítették.

Demeter Szilárd, a PIM igazgatója, könnyűzenéért felelős miniszteri biztos, a központ megálmodója a Népszavának azt mondta: a hajógyári ingatlancsoport műszaki felmérését készítik elő, illetve egy mestertervet készítenek, amely nem azt mutatná meg, mit kell fejleszteni, hanem hogy mit lehetne létrehozni. A felmérések, illetve a mesterterv elkészülte után derül ki, hogy merre kell elindulni.

A központra 23 milliárd forintot biztosít a kormány a következő öt évben.

Demeter Szilárd közölte: a lehető leggyorsabban szeretnék megnyitni a Hajógyári-sziget hozzájuk tartozó részét „az óbudai családok, illetve bárki előtt, aki oda látogatna, amennyiben azt biztonságosan meg lehet tenni”. Azt reméli, a Hajógyári-szigeten vendégül tudják látni a HelloWood szokásos évi építésztáborát, és ezek a fiatalok készítenének installációkat, illetve fölmérnék a terepet, hogy egy majdani konkrét tervpályázati kiíráskor indulhassanak.

A magyar építészszakma képességeit tiszteletben tartva és egyáltalán nem lebecsülve szeretnék, ha a fiataloknak szóló társművészeti és popkulturális központot fiatalok terveznék – tette hozzá a kormánybiztos.

A szigetre korábban gátat is terveztek, az építkezés miatt mintegy három hektár erdőt kellett volna kivágni, ez pedig tiltakozást váltott ki. Ezek után jelentették be, hogy a sziget helyett a Velencei tónál építik fel a sportközpontot. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság visszavonta az árvízvédelmi fejlesztésére vonatkozó kérelmét, a hatóság pedig megszüntette az engedélyezési eljárást. Demeter Szilárd most azt mondta, az árvízvédelmi védmű kérdése meghaladja a kompetenciáikat.

„Túl jó ez a helyszín és a vízió ahhoz, hogy percemberek szájkaratéinak függvényévé tegyük – tette hozzá. – Mert azt már látjuk, hogy ez egy kormányzati ciklusokon átívelő fejlesztés lehet.”

