Zacher Gábor keményen elítéli a terasztumultust

Zacher Gábort elkeserítette a hétvégén tobzódó teraszozás.

Nagyon durva felelőtlenségre, hihetetlen fegyelmezetlenségre vall, amit szombaton és vasárnap láthattunk. És ennek nem holnap, holnapután lesz meg a böjtje, hanem egy-két hét múlva érzi meg az egészségügy. Remélem, tévedek. Remélem, nem lesz igazam – fogalmazott Zacher Gábor az Index kérdésére.

A főorvos szerint mindenki elfelejti, hogy egy oltás után még senki sem védett. Sőt, a megfelelő védettséget a második oltás utáni 14. naptól érjük el.

Mint mondta: kezelnek olyan betegeket, akik a második oltásuk után kerültek kórházba. Tény, hogy lélegeztetőgépre nem kerültek, tehát valóban nem olyan súlyos a betegség lefolyása. Azonban a fertőzést az első és a második oltás után is el lehet kapni, át lehet adni.

És itt újra visszakanyarodott a terasznyitáshoz: a pincérek fiatalok, sokan még az első oltásukat sem kapták meg. Hiába van rajtuk maszk, elkaphatják a fertőzést a vendégtől.

Nem szeretnék pesszimista lenni, én is nagyon örülnék, ha visszakapnánk az életünket, de nem győzöm hangsúlyozni: ehhez még mindig fegyelmezettségre van szükség – húzta alá a főorvos, aki arra is kitért, hogy az újranyitási lázban a sétálók is megfeledkeztek a maszkviselésről.

Elsősorban nem köhögéssel, cseppfertőzéssel adunk utat a vírus terjedésének, hanem a levegőben található, mikroszkopikus méretű részecskékbe kapaszkodva, úgymond „szörföl” a vírus.

Így nemhogy a tőlünk 80 méterre sétálgatót, hanem az akár 200 méterre lévő személyt is megfertőzhetjük.

Millió ember maszk nélkül az utcákon, parkokban, tereken. Miért? Miért nem tudjuk megérteni, hogy ennek milyen következményei vannak? Nem szabad abból kiindulni, hogy ma már nem háromszázan, hanem kétszázan haltak meg. Ez az adat nem „aktuális”, hiszen sajnos az elhunytak legtöbb esetben az egy-két hete vagy több ideje kórházban lévő betegek. Való igaz, hogy kevesebb a beteg, azt is el kell mondanom, hogy láthatóan javul a helyzet. Azonban ahhoz, hogy ez így maradjon, továbbra is vigyáznunk kell. Olyan nagy kérés ez – kesergett Zacher Gábor.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila