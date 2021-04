Előválasztás: 20 ezer ajánlás és kétfordulós győzelem a miniszterelnök-jelöltség ára

A Civil Választási Bizottság elnökének tájékoztatása szerint a hat ellenzéki párt az alapok letételében állapodott meg, a belső részletekről pedig még különféle egyeztetések zajlanak. Ami jelenleg igen valószínűnek tűnik, hogy július végére várják a jelentkezéseket, és azt követően augusztusban kezdődik el a jelölés. Ennek lényege, hogy mintegy 400 ajánlást kell összegyűjtenie annak, aki egyéni választókerületben szeretne elindulni, és 20 ezer aláírást annak, aki meg akar mérkőzni a miniszterelnök-jelölti helyért, ami praktikusan a listavezetést is jelenti – magyarázta az InfoRádióban Magyar György. Összességében tehát augusztus vége lesz az az időszak, amikor a pártok kiadják az ajánlóíveket, amiken majd lehet gyűjteni az aláírásokat, majd ezt követően világosan lehet majd látni, hogy kik indulnak az előválasztáson – és praktikusan, hogy kik azok, akik jelölték őket.

A Civil Választási Bizottság elnöke azt is megerősítette, hogy a pártok a kampányra vonatkozó etikai kódexet is aláírták, ami az ellenzéki politikusok egymás ellen irányuló mocskolódásoknak kívánja az elejét venni. Magyar György megjegyezte: ennek betartása a választási, illetve az előválasztási bizottságok feladata lesz, és az azt megsértőkkel szemben szankciókkal, végső esetben kizárással is élhetnek. Tilos tehát a személyeskedés és a karaktergyilkosság, magyarán nem egymással szemben, hanem a választók szimpátiája megszerzéséért kell kampányolniuk az érintetteteknek.

A független jelöltekkel kapcsolatban az ellenzéki pártok akként döntöttek, hogy aki kívülről jön, és szeretné megméretni magát az előválasztásokon, annak nyilatkoznia kell, hogy ha a későbbieken bekerül a parlamentbe, akkor melyik frakcióba kíván majd helyet foglalni.

Jelen elképzelések szerint az előválasztás őszre várható,

bár a nyári nyitás és oltakozási számok tükrében akár júniusban, júlisban is sor kerülhet rá. Mindenesetre a legvalószínűbb, hogy a 106 egyéni választókörzetben szeptember hónapban bonyolódhat le az alapforduló, amely során a választók a miniszterelnök-jelölt személyére is voksolhatnak. Az egyéni választókörzetek esetében a legtöbb szavazattal bíró személy lesz a közös ellenzéki jelölt a jövő tavaszi országgyűlési választásokon, míg a miniszterelnök-jelöltséget két fordulósra tervezik. Magyar György szerint utóbbinak az az értelme, hogy nagy valószínűséggel az első fordulóban a 6-7, akár 8 miniszterelnök-jelölt közül senki nem fogja megkapni a 50 százalék +1 szavazatot, így egy második fordulóra lehet szükség, amelyen a 15 százalék fölöttiek mérkőzhetnek meg újra egymással.

A fentiek értelmében tehát október közepére meglehet az ellenzéki jelöltek teljes sora mind a 106 egyéni körzetben, valamint a miniszterelnök-jelölt személye is kiderülhet.

