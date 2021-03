Így fest majd a lombkorona-tanösvény a Normafánál – fotók

"Példaértékű konszenzus" született a zöld szervezetek, a civil szervezetek és a Hegyvidéki Önkormányzat között a Normafán kialakítandó lombkorona-tanösvény ügyében – közölte az önkormányzat.

A Normafa parkerdő megújításához kapcsolódó lombkorona-tanösvény végleges nyomvonalának kialakítását harminchat hónapos egyeztetéssorozat előzte meg. Az önkormányzat által a tervezéssel megbízott Archabit Kft. és Hello Wood Zrt. az előkészítésnél részletesen megvizsgálta, hogy a korábbi, nagyszabású elképzelések helyett hogyan alakítható ki olyan nyomvonal, amely tiszteletben tartja a Normafa adottságait és értékeit – idézi fel a közlemény.

Mint az önkormányzat hangsúlyozza, a Normafa és a környező erdők nemcsak kedvelt kirándulóhelyek, de különleges természeti kincsek is. A területen 400 éves tölgyek és hársfák, 200-300 éves bükkfák is állnak. Magyarországon ott található az egyik legnagyobb, kivételesen összetett idős faállomány.

Az eredeti lombkorona-sétány csaknem 1 kilométer hosszan futott volna a gerinc mentén, összekötve a parkolót és a volt Budai Sport Hotel területén megvalósuló 30 méteres kilátót. A kilátás észak felé páratlan lesz – Forrás: hegyvidek.hu

A zöld szervezetek véleményét meghallgatva az elképzeléseket az önkormányzat felülvizsgálta és a hasonló méretű nemzetközi példákat is felmérve új nyomvonalterv készült, amelynek mentén a tervezők bemutattak a döntéshozók számára egy "szelídített", öt különálló szakaszra bontott és kilátó nélküli sétányt. Az egyenként 140-220 méter hosszúságú sétányok a terepszintről indultak volna, így lehetővé téve az akadálymentesített kialakítást a tájidegen menekülési lépcsőházak elkerülésével. A javaslatban kidolgozott nyomvonal mentén a lombkoronaszinten futó szakaszok a különleges, ősfás területekre is betekintést nyújtottak volna és a Libegő felől is könnyen megközelíthetővé váltak – emlékeztet a közlemény.

A közlemény szerint

az új elképzelés mind az önkormányzat, mind az egyeztetésbe bevont civil szervezetek számára sokkal rokonszenvesebb volt, azonban a tervek további finomítást igényeltek.

Az új nyomvonalról a környezetvédő szervezetek –a WWF Magyarország, a madártani egyesület, a Normafa Természetesen csoport, a DINPI és a Védegylet – észrevételei, javaslatai alapján a tervezők új javaslatcsomagot dolgoztak ki.

A tervekről szóló, március 17-i egyeztetésen a tervező csapat és az önkormányzat mellett a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Buda-környéki Natúrpark, a Védegylet, a WWF Magyarország, a Levegő Munkacsoport, a Normafa Természetesen Civil Koalíció, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI), a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének budapesti szervezete, az Egyetemes Tervezés a Fogyatékossággal Élők Szolgálatában Egyesület, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének XII. kerületi szervezete, a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége, valamint az ÖKO-DESIGN Kft. képviselői vettek részt.

Mint az önkormányzat közölte, az újabb, harmadik nyomvonalterv új helyszínre helyezi át a lombkorona-tanösvényt, fókuszba állítva a természetvédelmi oktatást.

Az új nyomvonalterv a volt Sport Hotel elzárt, jelenleg erősen szennyezett területére kerül, így elősegíti az annak rekultivációjára vonatkozó törekvéseket.

A hotel lebontásával az önkormányzat már 5200 köbméternyi lomot, betont és törmeléket távolított el az erdőből. A fejlesztés által a természet visszafoglalhatja a területet, emellett előnye a teleknek, hogy lejtős, így a talajszintről induló tanösvény a fák lombjai között bukkanhat ki, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik Budapestre – ismertette a terv előnyeit a közlemény. A Sport Hotel egykor, a helye bontás után, és így nézhet majd ki – Forrás: hegyvidek.hu

A Hello Wood tervezői csapatának javaslata alapján a korábbi lombkoronasétány a Normafa természeti értékeinek védelmét hirdető tanösvénnyé válik, amely a klímaváltozás miatt veszélybe került őshonos fafajokra hívja fel a figyelmet. A tanösvény látogatói testközelből tapasztalhatják meg a környezettudatos életmód és szemlélet jelentőségét. Az odalátogató fiatalok vezetett túrákon vehetnek részt, és speciálisan kialakított madárles-fotókabinokban játékos természetmegfigyelésen keresztül gazdagodhatnak új ismeretekkel.

Az önkormányzat és a tervezők szándéka, hogy

az egyszerre legfeljebb 150 látogatót befogadó lombkorona-tanösvény úgy mutassa be a Normafa természeti értékeit, hogy megóvja az ősfás részeket és ne fokozza a Normafa terhelését

az egyébként is forgalmas időszakokban. Emellett a gyakran zsúfolt Anna-rét tehermentesítése érdekében egy piknikezésre, időtöltésre alkalmas rétet és egy kávézót, illemhelyet rejtő, fákkal, bokrokkal, egyéb növényekkel beültetett pihenőt is kialakítanak a lebontott Sport Hotel területén – áll a kommünikében. A lombkoronasétány – Forrás: Facebook

"A tervezés és az egyeztetések során végig a mértékletesség és fenntarthatóság elve volt az elsődleges szempont – zárul a Hegyvidéki Önkormányzat közleménye. – Örömteli, hogy az előkészítő fázis végére páratlan konszenzus alakult ki az önkormányzat, a természetvédő szervezetek, a civilek és a tervezők között."

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi