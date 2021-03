Ismertette a következő napok oltási tervét az operatív törzs

György István, az országos oltási munkacsoport vezetője az oltási program állásáról elmondta: az ország Európa egyik leggyorsabb iramú programját diktálja, a keddi adatok szerint már 1 636 436 fő a beoltottak száma, közülük 481 820 fő már a második oltását is megkapta. (Mint írtuk, ez azt jelenti, hogy egy nap alatt majdnem 47 ezer első és 2400 második oltást adtak be.)

Magyarország már a második az uniós átoltottsági ranglistán a beoltottak számának lakosságszámhoz viszonyított arányát tekintve, az unióban csak Málta előz meg minket százezer beoltottal. A magyar lakosság átoltottsága ugyanis elérte a 16,4 százalékot szemben a 9,2 százalékos uniós átlaggal.

Ahhoz nem kapunk elég vakcinát, hogy minden jelentkezőt beoltsunk, ezért szükséges prioritást meghatározni: ez továbbra is az idősek oltása – mondta György István.

Az 1,8 millió regisztrált idős több mint fele, a 65 év felettiek több mint 65 százaléka megkapta már a vakcinát,

és a rendelkezésre álló új oltásokat is az időseknek szánják.

A főbb bejelentések:

Az idősek oltása a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál is folytatódik.

A ma érkezett Pfizer-szállítmányt a kórházi oltópontokra viszik, oda a háziorvosok küldik a jelentkezőket. Minden háziorvos átlagosan 31 embert szervezhet be az oltópontokra. A regisztráltakat praxisarányban is figyelik, ennek arányában történik az oltások elosztása.

Most sincs annyi oltás, hogy mindegyik fajtából jusson minden háziorvosnak.

Sinopharm: minden háziorvos kap, de csak 5 ampullát.

A legutóbb érkezett 21 600 AstraZenecából 2160-at a megyei háziorvosi praxisok kapnak, 1-1 ampullát (10 főre elég darabja).

A Moderna vakcinák nagy része második oltásra kell, csak 11 200 dózis lesz első ampulla, ezeket budapesti háziorvosok kapják (10 főre elég egy ampulla).

215 ezer regisztrált idős ember vakcinálására lesz lehetőség a következő oltási héten - ha mindenki elmegy a neki szánt oltásra, aki épp lehetőséget kap.

157 ezer Pfizer-oltást a kórházakban adnak be, továbbá megtörténhet 25 ezer Sinopharm, 21 600 AstraZeneca, 11 200 Moderna oltás beadása.

A második oltásokat javarészt kínai vakcinával a háziorvosok fogják végezni.

Zajlik a rendőrök, katonák oltása is.

Az sms-oltást sok kritika érte, György István akkor és most is elnézést kért és kér a gondokért; négy nap csúszás történt, másodszorra zavartalun lebonyolították a kampányt - közölte, amikor sajtókritikákra reagált.

Hamarosan munkába álítják a honvédség oltóbuszait, elsősorban a kistelepüléseken.

Azt kérte, az önkormányzatok segítsenek a háziorvosoknak az oltások lebonyolításában, segítsék az adminisztrációs és szervezői munkát. Egyúttal megköszönte az országos oltóprogramban és a koronavírus-védekezésben dolgozók munkáját, valamint a lakosságnak a védekezést.

Rendőri intézkedések

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese számolt be ezekről.

A tömegközlekedési járműveken és a várakozóhelyeken 13-an, az üzletekben, bevásárlóközpontokban 6 személlyel szemben intézkedtek.

Nem kellett intézkedni a vendéglátóhelyeken való tartózkodási szabályok miatt.

Egy mohácsi vendéglátóhelyet bezárattak a szabályok megszegése miatt: a két alkalmazott nem hordta a maszkot, ezért velük szemben is eljárás indult. Eddig összesen 21 helyet zárattak be 6 hónapra.

46 intézkedést végeztek a határokon a tranzitszabályok megszegése miatt.

Egyre többen kerülnek hatósági házi karanténba: 4390 embert ítéltek karanténra egy nap alatt.

Elemi erővel tombol a járvány

– jelentette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos, hozzátéve, hogy szinte száz százalékban a brit mutáns okozza a megbetegedést. Néhány esetben mutattak csak ki cseh és egyéb vírusvariációkat.

Tavaly novemberben kezdődött egy tudományos vizsgálat, amely több mint kétmillió koronavírusos brit ember adatain vizsgálta a vírus viselkedését és járvány változásának szakaszait - ennek eredményeiről a szakember elmondta:

a variáns 55 százalékkal magasabb halálozási arányt eredményez.

Míg a korábbi vírusvariánsnál ezer pozitív embert vizsgálva a 60 év körüli emberek közül 6-an hunytak el, míg a brit variánsban (a fertőzést követő négy héten belüli halálozást vizsgálva) 9-re emelkedett. A súlyos betegségek aránya is megemelkedett.

Rendkívül fontos, hogy most mindenki tartsa be a higiénés szabályokat, és aki kaphat oltást, az menjen el és vegye is fel a vakcinát - hangsúlyozta Müller Cecília.

Akik már kaptak oltást, azok is vigyázzanak, üzletekben és máshol is tartsák be a szabályokat,

hordjanak maszkot és figyeljenek a távolságtartásra, a fertőtlenítésre. Most mindenki nagyon vigyázzon a környezetére, hiszen a védőoltás sem jelent száz százalékos biztonságot, bár a halálos kimenetel és jó százalékban a súlyossá váló fertőzés ellen is véd.

Közelítünk a félmilliós számhoz a teljesen beoltott embereknél, de még mindig nagyon messze vagyunk attól, hogy népesség-szinten értékeljük a védettséget - közölte a tisztifőorvos.

Ismételt regisztrációra kérte a 65 év felettieket, akik még nem jelezték szándékukat az oltás felvételére, és megismételte, hogy levelet is küldenek nekik.

Kedd este érkezhet meg 180 ezer Szputnyik V oltóanyag, a korábbi ugyanekkora első adag ismétlő oltása ez.

A rekordszintű halálozási adattal kapcsolatban kérte a szakember, hogy ne azért tartsák be a szabályokat, mert azokat valaki bevasalja, hanem mert felelősségünk és kötelességünk magunkat és másokat is megvédeni ettől a borzalmas betegségtől.

Nagyon nagy az egészségügyi ellátórendszer terhelése, nincs az a munkaerő-mennyiség, ami elegendő lehet egy világjárványban. Ilyenkor mindig többletkapacitásra van szükség, ezért toboroznak önkénteseket és ezért vonnak be katonákat is a védekezésbe.

1389 fő van lélegeztetőgépen, ez is rekord, és ebből is látszik, hogy rendkívül súlyosan zajlik a betegség. Köztük sok fiatal és olyan van, akinél semmilyen alapbetegséget nem találtak.

"Nem is tudjuk talán elképzelni, hogy azzal, hogy nem fertőződünk meg, mekkora segítséget nyújtunk az egészségügyi ellátórendszernek. Ez a kérdés egészen a lélegeztetőgépekig mutat. Kérem, hogy m indenki gondolkozzon el és vegye nagyon komolyan a járvány ezen szakaszát. Mindenki emberfeletti küzdelmet folytat a vártákon" - illusztrálta a drámai helyzetet Müller Cecília.

Kérdések

A jó idővel egyre többen vannak a játszótereken - mire kell figyelni?

Csak egészséges gyermek és szülő menjen be a játszótérre, hiszen a kicsik között védőtávolságot nehéz tartani. Ha sokan vannak, lehet létszámlimit is.

A homokot mindenképpen cseréljék le most - mondta Müller Cecília. Ez nem jön szóba fertőző környezetként, mert szabad téren a vírus rövid idő alatt előfordul. Ám azok a homokozók, amelyek nem voltak télen letakarva, számos módon szennyeződnek (állati ürülékkel, például) – a szakember szerint nem elég most a felásás, hogy az UV-sugarak fertőtlenítsék, hanem cseréljék ki a homokot.

A kültéri eszközöket először le kell mosni egy szokványos tisztítószerrel, utána lehet fertőtleníteni vírusölő szerrel. Nyitás előtt alapos takarítás szükséges, majd azt kérik, hogy a fenntartó napjában többször takarítsa az eszközöket, játékokat.

Mi szükség van az újabb keleti vakcinákra, mikor áprilisban és májusban jelentős számú Sinopharm és nyugati vakcina érkezik?

Minél több, annál jobb. Nem tudunk várni a negyedik negyedévig a vakcinákra - mondta Müller Cecília.

InfoRádió: Hány koronavírusos egészségügyi dolgozóról tudnak jelenleg?

A tavaly tavaszi járványkezdés óta az összes igazolt fertőzött 1,4 százaléka volt egészségügyi dolgozó. Jelenleg 285 aktív pozitív fertőzöttet tartanak nyilván. Az egészségügyi dolgozóknál már lezajlott oltási terv sokat segített a helyzeten az országos tisztifőorvos elmondása szerint.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor