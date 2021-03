A marketingszakmán nem fogott ki a járványhelyzet

A pandémia fenekestül felforgatta az eddig megszokott és bevált gyakorlatokat, így a szakmának ehhez alkalmazkodva gyorsan kellett reagálni, és a megváltozott fogyasztói igényekre szabni aktivitásait. „Az idei pályázók és idei pályázatok visszacsatolást adtak abban, hogy a piaci szereplők nemhogy nem torpantak meg vagy nem adták fel a vírushelyzet adta nehézségekben, hanem még nagyobb lendülettel, kreativitással és rugalmassággal álltak a megoldás útjára” – osztotta meg a tapasztalatait Hidvégi Krisztina, a Lounge Group médiaigazgatója.

Mind megbízói, mind pedig ügynökségi oldalról születtek sikeres és előremutató aktivitások. Az Év Megbízója, a Billingo Technologies Zrt. például a 12 kategóriából 11-ben jeleskedett, így rekordot állított fel. A cég marketingese, Sipos Zoltán elmondta, hogy bár szoftverfejlesztő cégként a home office nem hozott náluk nagy változást, más területek átalakításra szorultak. „Mi igyekeztünk a kampányainkat folytatni, nehéz gazdasági helyzetben fontos, hogy költsön, aki teheti, így még növeltük is a marketingköltéseinket. A termékfejlesztésben nem érintett minket az új helyzet, de például a reklámfilmforgatásokat kompakt stábbal oldottuk meg, ahol pedig lehetett, ott mi távolról, otthonról figyeltük a forgatást live streamben, így a kontaktusszámot minimalizáltuk” – tette hozzá.

Ahhoz, hogy sikeres évet zárjon egy ügynökség, tudatosan készülni kell rá. Ezt vallja Nagy Barna is a Kreatív Vonalak Kft.-től, amely Az Év Ügynöksége cím büszke tulajdonosa. „A sikerünk titka szerintem az, hogy mi nem egyszerűen év végén válogatunk a projektjeinkből jelölteket, hanem minden projektünknek úgy kezdünk neki, hogy az egy gyémántdíjas munka lehessen” – osztotta meg tapasztalatait.

A neves szakmai zsűri idén is olyan szakemberekből állt össze, akik saját területükön kimagasló eredményt értek el. „Fontos a szakmai megmérettetés időről időre, hogy visszacsatolást kapjunk olyan emberektől is, akik ugyanezekben a témákban mozognak, átlátják mi van a piacon, és megmutatják, hogy a piaci versenyben hol állunk.” – mondta Klausz Melinda, Az Év Marketing Nagykövete különdíjas Klausz Social Group ügyvezetője.

A Marketing Diamond Awards nem titkolt célja továbbá az is, hogy ösztönözze a szakembereket, és elterjessze a jó gyakorlatokat. A különdíjas nyíregyházi Móricz Zsigmond Színháztól Holik Emőke is erről számolt be: „Kifejezetten keressük a színházi szakmán belül az újszerű, más teátrumok által még nem alkalmazott, kreatív marketingmegoldásokat. Az is biztos, a nyíregyházi közönség átlagon felül színházkedvelő, a Móricz Zsigmond Színház társulatának valamennyi tagja pedig rendkívül elhivatott. Sosem fogom elfelejteni azt az érzést, amikor a 2020 márciusában kihirdetett veszélyhelyzetben megkaptam az első 7 óra 7 perces videóüzenetet egyik művészünktől. Még alig érhetett oda pár perce a társulat tagjaihoz a kérés, hogy a magunk módján próbáljuk a kényszerű otthontartózkodást valamilyen kulturális tartalommal, üzenettel színesíteni, könnyebbé tenni közönségünknek közösségi oldalunkon... máris megérkezett az első kedvenc vers, majd kis idő múlva egy saját szerzeményű, vicces üzenet is.”

„2015-ben hívtuk életre a versenyt azért, hogy a kisebb piaci szereplőknek is tudjunk teret adni a kisebb marketingbüdzséből megvalósuló marketingaktivitások számára. Az elmúlt öt év bizonyította azt, hogy fantasztikus munkát tudnak letenni ezek a szereplők is. Voltak olyan pályázók, akik rengeteg nevezést adtak be és szinte 100 százalékos sikerrel dolgoztak. Ez azt jelenti, hogy komplex marketingtevékenységet végeztek” – mondta Hinora Ferenc, a Magyar Marketing Szövetség és az MDA elnöke.

A nívós elismerés és gyémántdíj mellett a nyertesek a Lounge Group különdíjában is részesültek idén. „Ez egy hihetetlenül nagy megtiszteltetés, hogy ügynökségi és hirdetői oldalon is a legnagyobb szereplők mellé állhatunk. De nem csak megtiszteltetés, hanem óriási felelősség is, hogy az életükben részt vehetünk. Akkor tudunk a leghitelesebben felelősségét vállalni a szakmai életükben, fejlődésükben, hogyha a 2004 óta gyűjtött tapasztalatunkat, tudásunkat megpróbáljuk számukra átadni” – tette hozzá Hidvégi Krisztina.

A Marketing Diamond Awards ez év szeptemberétől is várja a pályázatokat, addig is érdemes visszanézni az idei év összefoglaló videóját a Lounge Group weboldalán.