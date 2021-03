A járvány volt a fő téma a parlamentben is

Tordai Bence (Párbeszéd) szerint Magyarországon a legrosszabb a Covid-helyzet a világon. Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt mondta, hogy a felelősséget a járvány elleni védekezésért a kormány és ő maga viseli, most azonban mégsem vállalja a felelősséget, és nem látja be, hogy hatalmasat hibáztak - mondta a képviselő.

Úgy vélte, ennek egyik fő oka, hogy nem tették bele a szükséges forrásokat az egészségügybe, így az most legyengült helyzetben van.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy válaszolt, most jóval több jut az egészségügyre, mint a képviselő szövetségeseinek kormányzása idején. Az ellenzék vadássza azokat a statisztikákat, amelyek alapján az állíthatja, hogy Magyarország rosszul teljesít, ami méltatlan az egészségügyi dolgozókkal, szakemberekkel szemben - vélekedett.

Közölte: a harmadik hullám erőteljesen tombol, de a szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Az egészségügyi dolgozókat köszönet illeti a megfeszített munkájukért - mondta. Hozzátette: jól halad az oltási program Magyarországon, de jó lenne, ha az EU által beszerzett vakcinák rendben megérkeznének.

Kijelentette: az ország "a baloldali aknamunka" ellenére is megbirkózik a járvánnyal.

LMP: fontos az uniós források hatékony felhasználása

Keresztes László Lóránt (LMP) emlékeztetett: az uniós forrásokról is tárgyal hétfőn az Országgyűlés, mert bár a járvány legnehezebb időszakában vagyunk, erről is kell beszélni. Rendkívül fontos e források hatékony felhasználása - hangsúlyozta.

Úgy látja, egészen más gazdaságpolitikában kell gondolkodni, nem lehet úgy folytatni, ahogy a járvány előtt, és ezt a felkészülést most kell megkezdeni. Egészen más szemléletre van szükség a kormányzásban is, mert a Fidesz nem volt képes kezelni a problémákat - fűzte hozzá.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára válaszában kifejtette: az ellenzék hátat fordítana a keleti, feltörekvő országoknak, ez egy geopolitikai vita témája lehet, amelynek helye van az Országgyűlésben. Mégsem lehet azt mondani, hogy Magyarország zárkózzon el ezen országok elől, miközben az oltásban például épp azért áll jól az ország, mert keleti vakcinákat is használ - mutatott rá. Úgy fogalmazott, az ellenzék ezzel aláássa az ország keleti kapcsolatait, a védekezést.

Közölte: Magyarország számos gazdasági kritérium tekintetében jól áll uniós összehasonlításban. Az ellenzéknek joga van kritikát megfogalmazni, de probléma, ha ez nem a tényeken alapul - mondta.

DK: a kormány nem képes szembenézni a valósággal

Arató Gergely (DK) arról beszélt, hogy a kormány katasztrófába vezette az országot és arra sem képes, hogy szembenézzen a valósággal. Korábban a kormány azt mondta, a halálesetek számában lehet mérni a járvány elleni védekezés sikerét, most azonban rendkívül rosszak a halálozási statisztikák - mondta. Hozzátette: más országokban sokkal jobb színvonalú a védekezés.

Közölte: mindemellett az oltási terv káoszba fulladt, vannak vakcinák, amelyeket meg sem rendeltek, más oltóanyagok raktárakban állnak. Végre a védekezéssel foglalkozzon a kormány! - követelte.

Dömötör Csaba elmondta: komoly fegyvertény, hogy már több mint másfélmillióan kaptak meg az oltást, és ez a szám tovább nő majd a napokban. Magyarország nagyon jól áll az átoltottság szempontjából uniós összehasonlításban - hangsúlyozta. Hozzátette: az ellenzék olyan vakcinákat kér számon a kormányon, amelyek decemberben érkeznének meg.

Kiemelte: gyalázat, amit az ellenzék művel a védekezés hátráltatására, megpróbálja aláásni az oltás elleni bizalmat, mégis azt állítja, hogy nem oltásellenes. Ha az lenne, amit az ellenzék szeretne, nem állna ilyen jól az ország az oltás tekintetében - fogalmazott.

Megjegyezte: a baloldalon az újságírók fenyegetése nem számít elszigetelt esetnek, de mivel "önök mondják", és nem a kormánypárti képviselők, most csend van.

MSZP: változtatni kell a kormány politikáján

Harangozó Tamás (MSZP) is arról beszélt, hogy Orbán Viktor szerint a védekezés sikerét emberéletekben kell mérni, de a halálozásokat illetően Magyarország nagyon rosszul áll, vagyis tragikus kudarc a védekezés. Szerénységre és a kormány politikájának megváltoztatására lenne szükség - vélte.

Kitért arra: a gyenge forint is sok problémát okoz az embereknek, át kellene gondolni a politikát ezen a területen is. Segítség nélkül nem bírják tovább a kis- és közepes vállalkozások sem, támogatni kellene ezt a szektort - érvelt.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára felidézte: Magyarország történek egyik legsikertelenebb korszaka volt a Gyurcsány-kormány ideje, az akkori válságkezelésben csak elvettek a emberektől, sokakat nyomorúságba döntöttek.

Közölte: az ellenzéki képviselők felszólalásaikban más országokhoz hasonlították a magyarországi védekezést, olyan országokat hoztak fel példaként, amelyek rosszabbul állnak, mint Magyarország. Ráadásul az ellenzék nemrég még nyitást követelt, és akik most halálozási statisztikákat idéznek, korábban szabad utat engedtek volna a járványnak - tette hozzá.

Jobbik: kórházi ágy még nem ápolt beteget és mentőautó sem mentett még beteget

Rig Lajos (Jobbik) arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar egészségügyi rendszer kapacitását a benne dolgozó orvosok, ápolók száma határozza meg.

Elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök 1000-1400, Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora 2000 intenzívágy-kapacitásról beszélt. Hozzátette: kórházi ágy még nem ápolt beteget és mentőautó sem mentett még beteget. Elmondta, a szakasszisztensek száma ma Magyarországon 1200, és az ő munkájukat nem tudja helyettesíteni egy masszőr, vagy szülésznő. Önbeismerésnek tartotta, hogy a hatvani kórház és a Győr-Moson-Sopron megyei orvosi kamara is munkatársakat toboroz a koronavírusos betegek ellátására.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt emelte ki, hogy a jobbikos és más ellenzéki képviselők milyen felelőtlenül beszéltek a járványhelyzetről.

Elmondta, a kormány igyekezett felkészülni a járványra, jelenleg közel 1700 lélegeztetőgéppel felszerelt ágy és 11 ezer kórházi ágy várja a betegeket. Beszámolt arról is, hogy nyáron továbbképzést tartottak, amelyet 3500 orvos és 9700 ápoló végzett el és így többletismeretekkel rendelkeznek a koronavírusos betegek ápolásáról.

KDNP: a jelen és a jövő kihívásai is összekötik a magyar és a lengyel népet

Latorcai János (KDNP) a magyar-lengyel barátság napjáról, március 23-ról emlékezett meg. Szerinte a magyar és lengyel népet nemcsak közös múltjuk, hanem a jövő és a jelen legfontosabb kihívásai is összekötik.

Közölte, ahogy a koronavírus-járvány, úgy ennek a kornak "bomlasztó irányzatai" is megjelentek és egyre inkább teret nyertek Budapest és Varsó utcáin. Ezek a társadalmi együttélés alapvető formáit is felforgatni igyekvő eszmék már a templomokat is elérték - utalt a magyarországi és lengyelországi templomrongálásokra. Hozzátette: a történtek rávilágítanak arra, hogy a szabadság, a nemzeti szuverenitás és a keresztény értékek megvédése is elsődleges kötelezettséggé vált.

Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, a magyar és a lengyel nép történelme számtalan ponton kapcsolódott össze az elmúlt ezer év során és a két nép mindig számíthatott egymásra.

Hozzátette: az elmúlt évszázadok bizonyították, hogy semmiféle járvány, "templomgyalázó csőcselék", "liberálfasiszta eszmék követői" sem tudják a magyarok és a lengyelek szabadságszeretét, nemzetben vetett hitét, keresztény gyökereit megingatni.

Fidesz: a brüsszeli vakcinabeszerzés kudarcot vallott

Zsigmond Barna Pál (Fidesz) szerint a brüsszeli vakcinabeszerzés kudarcot vallott, de Brüsszel még most sem az emberek védelmével, a vakcinabeszerzés felgyorsításával foglalkozik, hanem politikai játszmákkal és kitalált problémákkal. Hozzátette: a magyar kormány nem hagyatkozott teljes mértékben az uniós vakcinabeszerzésekre, amelyet igazol az oltási program sikere.

Elmondta, a baloldal folytatja oltásellenes kampányát, "Gyurcsány és a Gyurcsány-fiúk" azt hangoztatják, hogy Orbán Viktor a felelős a járványért, miközben a baloldal akadályozta a védekezést. Ha a baloldalon múlna, sokkal kevesebb vakcina lenne - hangoztatta. Szerinte azt a veszélyeztetett, vagy idős embert, aki a baloldal miatt nem fogadja el az oltást, életveszélybe sodorják. Emberek halnak meg Gyurcsányék oltásellenes nyilatkozatai miatt- közölte.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatási államtitkára szerint "a béka feneke alatt" lenne Magyarország az átoltottság tekintetében a keleti vakcinák nélkül. Közölte, Kínából ötmillió adag vakcinát rendelt az ország, ebből 1,1 millió érkezett meg bőven a határidő lejárta előtt. Hozzátette: Oroszországból kétmillió vakcinát rendeltek, ebből 420 ezer érkezett meg, kedden 180 ezer és a jövő héten 250 ezer adag orosz vakcinát várnak.

Az államtitkár szerint is elrontotta Brüsszel a vakcinabeszerzést, de úgy tesznek, mintha "ott sem lettek volna". Hozzátette: Brüsszel intézett mindent egy szűk körben. Bírálta a magyar baloldalt is, azt firtatva, kinek az érdekeit szolgálják.

Jobbik: foglalkozott-e a kormány a háziorvosok felvetéseivel?

Balczó Zoltán (Jobbik) azt kérdezte, hogy foglalkozott-a kormány a háziorvosok felvetéseivel. Az oltások központi elosztásánál több zavar észlelhető, a háziorvosoknak nincs elég információjuk a vakcinákról és gyakran nem kapják meg a szükséges támogatást - sorolta.

Úgy vélte, el kell érni a megfelelő átoltottsági arányt, és ő elfogadja a szakemberek véleményét az oltóanyagokról.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára közölte: jó lenne, ha mindenki egyértelműen állást foglalna amellett, hogy mindenki regisztráljon és oltassa be magát. A cél, hogy folyamatos legyen az oltások beadása, ezért segítik a háziorvosokat is, akik a hétvégi többletmunkáért juttatást kapnak - mondta.

MSZP: szervezett oltás kellene a szociális ágazatban

Korózs Lajos (MSZP) azt firtatta, tervezi-e a kormány, hogy szervezett oltás legyen a szociális ágazatban, és szükség lenne erre, hiszen kemény munkát végeznek az ebben a szektorban dolgozók.

Rétvári Bence úgy válaszolt, a képviselő most sem kért elnézést azért, hogy korábban valótlanságokat állított, és úgy tűnik, most is fenntartja korábbi hamis állításait, ami felháborító.

Hangsúlyozta: az ellenzék nem támogatja a védekezésben a kormányt, nem szavazza meg a szükséges intézkedéseket, és ha az ellenzéken múlna, nem lenne ennyi beoltott. A bentlakásos intézményekben már megtörtént az oltás - tette hozzá.

DK: az ellenzék nem oltásellenes

Varga Zoltán (DK) kijelentette: az ellenzék nem oltásellenes, mert ha az lenne, most elégedetten nézné, amit a kormány tesz. Ehelyett az ellenzék fel van háborodva, mert nem halad az oltás, sok idős, krónikus beteg még mindig csak vár a vakcinára - mondta.

Azt kérdezte, miért nem vette fel a kormány a biztonságos, Európában bevizsgált vakcinákat.

Rétvári Bence kijelentette: azért mondják, hogy az ellenzék oltásellenes, mert így beszél, viselkedik. A kínai vakcina ellen lép fel az ellenzék, pedig uniós beszerzésből nem érkezik elég oltóanyag - mutatott rá. Hozzátette: Magyarország nagyon jól áll az átoltottság tekintetében.

LMP: nem a városvezetőket bünteti a megszorító politika

Keresztes László Lóránt (LMP) szerint nagy károkat okoz az a felelőtlen politika, amelyet a kormány folytat, és megszorító intézkedéseikkel nem az ellenzéki városvezetőket büntetik, hanem az embereket. A polgármesterek nem tervezhetik felelősen a költségvetést, ha nem világos, milyen bevételre számíthatnak - magyarázta.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára úgy válaszolt, az önkormányzatok helyzete és finanszírozása stabil, a települések jobb helyzetben vannak most, mint a 2010 előtti időszakban voltak, és folyamatosan fejlődnek. A járvány elleni védekezésből azonban mindenkinek ki kell vennie a részét - jelentette ki.

Párbeszéd: a kormány kiszolgálja a multikat

Tordai Bence (Párbeszéd) kiemelte: a kormány Magyarországot adóparadicsommá tette a legnagyobb cégek számára, ennek azonban nagy ára van az egyszerű emberek felé. A kormány törvényeket hozott az óriási cégek kiszolgálására - tette hozzá.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára azt felelte, hogy a képviselő állítása nem fedi a valóságot, mert a kormány mindig is küzdött a multinacionális vállalatok adóelkerülése ellen, és más országokkal is együttműködik ebben a kérdésben. Magyarország az adóelkerülés ellen küzd az Európai Unióban és az országon belüli szabályozásban is - közölte.

Fidesz: szükség van a szolnoki Tisza-hídra

Kállai Mária (Fidesz) a szolnoki Csáklya úti Tisza-híd megépítésének jelentőségéről beszélt. Azt mondta, ez a híd segítene a közlekedési nehézségeken, és a közlekedésfejlesztést illetően ez a legfontosabb a város lakóinak. A képviselő egyúttal megköszönte a kormány támogatását az ügyben.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai államtitkára közölte: a kormány stratégiai céljai között szerepel a közúti infrastruktúra fejlesztése és a közlekedés színvonalának emelése. A Tisza-híd esetében a tervezővel megkötötték a szerződést a megvalósíthatósági tanulmány, a környezeti hatástanulmány, valamint az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére - közölte.

Bana: miért nem kellenek szombathelyi oltópontok?

Bana Tibor (független) azt kifogásolta, hogy a járvány kezeléséhez nem fogadták el a Szombathely városa által kialakított oltópontokat, holott azt a helyi háziorvosok kérték. Arra szólította fel a kormányt, hagyjon fel azzal a kommunikációval, miszerint az ellenzék oltásellenes.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára kijelentette: nem oltópontból van kevés, hanem vakcinából. Szombathelyen több mint 40 oltópont van, a háziorvosoknak pedig az adminisztrációhoz kell a segítség. Arra kérte az ellenzéket, ne próbáljon politikai tőkét kovácsolni a járványhelyzetből.

Jobbik: szigorítják-e a pedofil bűncselekmények büntetését?

Ander Balázs (Jobbik) arra kérdezett rá: szigorítják-e a pedofil bűncselekmények büntetési tételeit? Kifogásolta, hogy a kormánytöbbség elutasította pártja ezirányú javaslatainak tárgysorozatba vételét. A többi közt egy pedofilregiszter létrehozását, valamin a szexuális erőszaktevők gyógyszeres kezelését is szorgalmazták - mondta.

Völner Pál, az igazságügyi tárca államtitkára hangsúlyozta: folyamatban van egy gyermekvédelmi csomag kidolgozása, valamint ezen bűncselekmények kezelésének átfogó áttekintése. A kormányoldal ezen folyamat miatt tartózkodott a javaslatok támogatásától. A szabályozás alapjait újra kell építeni, ez azonban csak átgondoltan lehetséges - hangsúlyozta.

MSZP: mikor kártalanítják a rokkantakat?

Szabó Sándor (MSZP) arra mutatott rá, hogy az Országgyűlés két éve van mulasztásos alkotmánysértésben a rokkantak kártalanításának elmaradása miatt. Emlékeztetett: az Alkotmánybíróság mondta ki, hogy a Háznak a rokkantnyugdíjak intézményének átalakítása után kártalanítania kell egyes érintetteket. Azt kérdezte: mikor születik meg az erről szóló jogszabály?

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára cáfolta, hogy ne bővítette volna a kormány a megváltozott munkaképességűek lehetőségeit, hiszen a 2010-es 18 százalékról 44 százalékra emelkedett a foglalkoztatottak száma körükben. Ettől függetlenül az Országgyűlés elé fogják terjeszteni a várt javaslatot - mondta.

DK: miért hazudik a miniszterelnök?

Arató Gergely (DK) azt a kérdést tette fel: miért hazudik Orbán Viktor miniszterelnök, amikor azt mondja, hogy nincs szüksége egészségügyi segítségre az országnak, miközben az orvosi kamara egyes szervezetei szerint már választani kell, kinek ne jusson lélegeztető kapacitás megfelelő ápolóval és orvossal. Miért nem hívják vissza azt a négyezer orvost, akik az új jogállási törvény miatt hagyták ott az egészségügyet? - sorolta kérdéseit.

Rétvári Bence azt felelte: nem tesz jót, ha politikai alapon közelítenek a víruskezeléshez. Felelevenítette, hogy a Gyurcsány-korány idején több mint 3300-zal csökkent az orvosok száma, míg a jelenlegi kormány több ezerrel növelte azt. "Önök példátlan módon elvettek minden magyar orvostól egyhavi bért", ez a kormány viszont növelte jövedelmüket - mondta.

LMP: miért akadályozzák a szombathelyi oltópontok megnyitását?

Ungár Péter (LMP) azt a kérdést tette fel, miért akadályozza a kormány a szombathelyi oltópontok megnyitását? Rámutatott: az országos tisztifőorvos javasolta a háziorvosoknak, hogy kérjenek segítséget a településeiktől az oltás lebonyolításához. Ki utasította a szombathelyi kormányhivatali vezetőt, hogy akadályozza az oltópontok átadását?

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára azt felelte: az LMP olyan választási listára "kéredzkedik fel, amelynek vezetője oltásellenes". Arra kérte a képviselőt: a jelenlegi politikai szövetségeseitől határolódjon el. Egyetértett abban, hogy minél több oltást kell beadni, de jelenleg Szombathelyen negyven oltópont várja az embereket. Hiány vakcinából van - mutatott rá -, a háziorvosoknak pedig adminisztratív segítségre van szüksége.

Párbeszéd: elég súlyosak-e a természetvédelmi bírságok?

Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) arról beszélt, hogy a Tihanyi-félszigeten valaki elbontotta "a fél hegyet", a nemzeti parki védelem alatt álló terület az utóbbi időben sérül, hiszen"víztározónak hazudott luxusmedencék" épülnek. Kevesellte az előbbiért kirótt 500 ezer forintos természetvédelmi bírságot. Azt kérdezte: elég súlyos-e ez a büntetés?

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium államtitkára közölte: jelenleg átlátható, egyszerű, igazságos a természetvédelmi bírságok szabályozása. Hangsúlyozta: nemcsak a védett értéket zavaró események vonják maguk után a bírságot, hanem már az engedélytől eltérően végzett cselekmények is, vagy az engedély nélkül megvalósítottak.

Fidesz: mit tesz a kormány, hogy az ország vonzó legyen a befektetőknek?

Ovádi Péter (Fidesz) három veszprémi beruházásra hívta fel a figyelmet, amelyek kormányzati segítséggel valósulnak meg, és amelyek számos új munkahelyet hoznak létre. Arra kérdezett rá: hogyan tudja elősegíteni a kormányzat további beruházások megvalósítását?

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára azt felelte: 2010-ben, 11,5 körül volt a munkanélküliség, míg ez a járvány előtt 3,3 százalékra csökkent, vagyis ekkor már inkább a munkaerőhiány volt a kihívás. Cél a munkahelyek megvédése vagy létrehozása, ezért a járvány alatt csaknem 270 ezer állást tudott megvédeni a kormányzat támogatásokkal, míg 13 ezer létrehozását segítette - hangsúlyozta.

Jobbik: számíthatnak-e kártérítésre az elhunyt egészségügyi dolgozók hozzátartozói?

Rig Lajos (Jobbik) azt mondta: Szlovákiában állami kártérítésre számíthatnak azoknak az egészségügyi dolgozóknak a hozzátartozói, akik munkavégzés közben fertőződtek meg az új koronavírussal, és belehaltak a betegségbe. Azt kérdezte: újragondolja-e a kormány a népjóléti bizottság elé korábban benyújtott javaslatát a koronavírus-járvány miatt elhunyt egészségügyi dolgozók hősi halottá nyilvánításáról?

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára hangsúlyozta: a kormány azon dolgozik, hogy minél több egészségügyi dolgozó érezze magát biztonságban, ezért kapták meg elsők közt ők a védőoltást. Megjegyezte: a járvány alatt biztosított többletforrásokon felül, 2010-hez képest 915 milliárd forinttal növelték az egészségügyi kiadásokat, valamint béremeléseket hajtottak végre az egészségügyi szektorban.

Ez egy többoldalas cikk. Lapozzon!

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt