Március 15. - Rendhagyó módon emlékezett az ország

A nemzeti ünnep egyetlen központi helyszíni programja most is az Országház előtti zászlófelvonás volt. A nemzeti lobogót katonai tiszteletadás mellett Benkő Tibor honvédelmi miniszter engedélyével vonták fel a Kossuth Lajos téren.

A többi hagyományos rendezvény elmaradt, köztük a Kossuth- és a Széchenyi-díjak átadása is, de a kitüntetettek névsorát nyilvánosságra hozták.

Áder János köztársasági elnök a közmédia által sugárzott ünnepi beszédében a koronavírus-járványra utalva azt kérdezte: képesek vagyunk-e az eddiginél is jobban összefogni egy az életünket és szabadságunkat fenyegető erővel szemben, amely fájdalmat és halált hoz közénk?

Az államfő hangsúlyozta: a veszélyben egymásra vagyunk utalva, a magunk biztonsága a többiekétől függ, egyedül nem lehet veszélyhelyzetet kezelni.

Ehhez a felismeréshez azonban a forradalmak és szabadságharcok önmagukban még kevesek lehetnek. A forradalom ugyanis lehet távoli, a küzdelem azonban akkor válik személyessé, ha a baj már a mi ajtónkon kopogtat - mondta.

Orbán Viktor a világon élő valamennyi magyarhoz címzett levelében kiemelte: a '48-as honvédek mai örökösei orvosok, ápolók, tudósok, rendvédelmi dolgozók, a fertőzés veszélye ellenére is mindennap munkába járó és hivatásukban helyt álló emberek tíz- és százezrei. Harcosok, akik fáradhatatlanul küzdik végig ezt a hosszú hadjáratot, hogy visszakaphassuk az életünket, és a vírus elvonulta után a velünk élő többi néppel együtt építsük tovább minden magyar közös otthonát, a Kárpát-medencét.

A miniszterelnök a Facebookon videoüzenetében arról beszélt: az egyik nemzedék helytállása és hősiessége adja az erőt a következő nemzedéknek.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) és lengyel civilek online március 15-i megemlékezésén azt mondta: magyarok és a lengyelek szabadságvágyukban Közép-Európa elválaszthatatlan történelmi ikertestvérei.

Közölte, a szabadságszerető magyar és lengyel polgárok ma is érzik és tudják, hogy melyik oldalon a helyük. A nemzetellenesség, a családellenesség és a keresztényellenesség gyalázatával szemben "mi ma is azonos oldalon állunk" - fogalmazott.

Varga Judit igazságügyi miniszter azt hangsúlyozta: ez most másfajta ünnep, a higgadtság és az odafigyelés ideje. A vírust csak együtt győzhetjük le. Ha most betartjuk a szabályokat, nemcsak szeretteinket és magunkat, de a hazánkat is meg tudjuk menteni. Ez egyedül nem megy, együtt kell ezt a csatát megvívnunk!

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter videójában azt mondta: húsvéthoz is közeledve az újrakezdés, a feltámadás és a remény ígéretét hordozza az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Ezekre 2021-ben különösen nagy szükség van, mivel a koronavírus-járvány már egy éve teszi próbára a családokat, a közösségeket - tette hozzá.

Karácsony Gergely főpolgármester videójában azt mondta: véget kell vetni Magyarország megosztottságának, és szelíd forradalomra van szükség. Ehhez le kell zárni az elmúlt harminc és benne az elmúlt tíz év fejezetét - tette hozzá.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebookon közzétett üzenetében azt kérte: "tartsunk össze és győzzük le a járványt!". Kiemelte: a koronavírus-járvány elleni győzelemhez ma is szükség van arra a hitre, elszántságra, közös akaratra, ami a márciusi ifjakat sikeressé tette.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője közleményében azt írta: katonáink most az orvosok és ápolók, a gyógyszerészek és a tudósok, fegyvereink pedig az ágyúk helyett a vakcinák.

Ellenzéki pártok együtt, illetve külön is megemlékeztek a nemzeti ünnepen.

Közös videoüzenetüknek - utalva a forradalmi 12 pontra - a "Legyen béke, szabadság és egyetértés!" címet adták. A felvételen Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és Kálmán Olga elnökségi tag, Jakab Péter, a Jobbik elnöke és Gyöngyösi Márton európai parlamenti képviselő, Kanász-Nagy Máté és Schmuck Erzsébet, az LMP társelnökei, Fekete-Győr András, a Momentum elnöke és Orosz Anna elnökségi tag, Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan, az MSZP társelnökei, valamint Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke és Tordai Bence, a párt országgyűlési képviselője szólalt fel.

A Magyar Nemzeti Múzeum online tárlatvezetésre hívta az embereket. A központi programokat szervező nemzeti ünnepi Youtube-csatornán pedig ingyenesen elérhetővé tettek három filmet: Sára Sándor 80 huszár, Lugossy László Szirmok, virágok, koszorúk és Jankovics Marcell János vitéz című alkotását.

Nyitókép: A Szputnyik V koronavírus elleni oltóanyagával töltött fecskendők egy kokárdát viselő ápolónő kezében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórházban kialakított oltóponton 2021. március 15-én. MTI/Vajda János