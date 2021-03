Vannak, akik kifejezetten örülnének is a rohamnak a Balatonnál

Tömegekre számítanak a korlátozások idején a Balatonnál, ezért az üdülőövezetbe érkezőket arra kérik, intézzék el ügyeiket és a bevásárlást lakóhelyükön – írta meg korábban a Balatoni Szövetség kérése alapján az Infostart is. Az InfoRádióban Lombár Gábor elnök, Balatonfenyves polgármestere részletesebben is beszélt a helyzetről. „Mi magyarok olyanok vagyunk, hogy ha azt halljuk, hogy holnaptól valamilyen intézkedés jön, vagy két–háromnapos hétvége következik, akkor általában felkészülünk egy atomtámadásra, annyira bevásárolunk” – fogalmazott többek között.

Balassa Dániel szigligeti polgármester a Népszavának elmondta, egyelőre még nem jelentek meg nagy számban a nyaralótulajdonosok, de arra számítanak, hogy a háromnapos hétvégével változik a helyzet. „Az idén is arra számítunk, hogy lesznek, akik húsvétig, vagy, ha a jelenlegi szigorú korlátozások érvényben maradnak, akár egész tavaszra leköltöznek. Természetesen senkinek nem mondjuk, hogy ne jöjjön le a saját ingatlanába, de a szabályokat itt is ugyanúgy be kell tartani, mint a lakóhelyükön” – magyarázta. A polgármester az esetleges ellátási problémák miatt nem aggódott, ugyanakkor megjegyezte: a vendéglátóhelyek zárva vannak, még elvitelre sem dolgoznak, de

elképzelhető, ha jelentősen nő a nyaralók száma, kinyitnak.

Galácz György balatonmáriafürdői polgármester szerint a két helyi bolt tulajdonosai kifejezetten örülnek a megnövekedett forgalomnak. „Ebből élnek, tehát nekik jó, ha több a vevő” – jelentette ki. Tehát eszük ágában sincs, hogy megkérjenek bárkit is, maradjon otthon.

„Mindenki ott próbálja átvészelni a járványt, ahol tudja és akarja, a szabályokat pedig mindenütt ugyanúgy be kell tartani”

– tette hozzá.

Nagy rohamra ugyan nem számítanak, de azért valamennyi többlet-rendeléssel felkészültek a hosszú hétvégére a Mátra tetején – mondta a lapnak Varró Roland, a galyatetői 965-ös számú vegyesbolt tulajdonosa. A településen szavai szerint harminc állandó lakos él, és nagyjából 15-20 házat használnak afféle nyaralóként a tulajdonosaik. Ha ők valamennyien egyszerre megérkeznének pénteken, akkor sem borulna fel az ellátás, legalábbis a tartós élelmiszerek, üdítők, rágcsálnivalók kitartanának, kenyérből pedig gyorsan tudnák pótolni a készleteke.

Szilvásvárad népszerű település a turisták körében, s jellemző, hogy egy–egy hosszú hétvégén, pünkösdkor vagy húsvétkor akár több ezren is megfordulnak a Szalajka-völgyben, elkirándulva akár az Istállóskői-barlangig is. Az a veszély most nem fenyeget, hogy miattuk megtelnek az éttermek, hiszen mind azok, mind a szálláshelyek zömmel zárva vannak – mondta lapnak Szaniszló László, a falu polgármestere.

