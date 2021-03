Lesz tömeges oltás a hétvégén, csak az egyik vakcina esett ki a programból

Szemben a sajtóban megjelent állításokkal, az oltási program nem állt le, a hétvégén is folytatódik – olvasható a péntek délutáni közleményben. (A média nagy része, így mi is arról írtunk korábban, hogy az SMS-es értesítéssel történő hétvégi oltás áll le, mint arról a központi tájékoztató oldal is írt.)

A háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon a következő napokban is zajlik a regisztrált idős emberek oltása a Sinopharm, a Moderna és a Pfizer vakcinával, egyedül az Astra Zeneca vakcinával való oltást függesztették fel,

erre a jövő hét második felében kerül sor.

A többi három oltóanyaggal jelenleg és a hétvégén is zajlik a tömeges oltás. A következő napokban így közel 400 ezer ember lesz beoltva – tudatja a Koronavírus Sajtóközpont az Országos Sajtószolgálaton keresztül.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba