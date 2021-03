Jönnek az új korlátozások, Orbán Viktor már aláírta

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy hétfőtől március 22-ig csak az élelmiszerboltok, drogériák, gyógyszertárak és benzinkutak tarthatnak nyitva. A cégeknek javasolják az otthoni munkavégzésre áttérést. Szabad téren is kötelező lesz maszkot viselni, de a parkok és arborétumok nyitva tarthatnak. Hétfőtől április 7-ig bezárják az óvodákat, és az általános iskolák is digitális oktatásra térnek át.

Orbán Viktor pénteken reggel, a Kossuth rádiónak adott interjúban úgy fogalmazott: a boltok közül azok maradnak nyitva, "amelyek az élethez kellenek".

A részletszabályok hamarosan megjelennek a Magyar Közlönyben, miután a kormányfő aláírta a rendelkezéseket. Orbán Viktor a Facebook-oldalán úgy fogalmazott, nehéz két hét előtt állunk.

Oktatás-köznevelés

általános arcmaszkviselési kötelezettség mindenhol

a bölcsődék egyelőre nem zárnak be

az óvodák és az általános iskolák igen, méghozzá húsvéthétfőig (a részletszabályokon az Emmi dolgozik)

a középiskolák és az egyetemek továbbra is online folytatják a munkát

Üzletek-szolgáltatások

az üzleteket március 22-ig be kell zárni, ez alól kivételt jelentenek az élelmiszerboltok, a drogériák, a patikák, a benzinkutak, valamint a miniszterelnök közlése szerint a kertészeti árudák is

a virágboltok hétfőn (nőnapon) még nyitvatarthatnak

a bankfiókok és a dohányboltok nem kell, hogy bezárjanak

a szolgáltatások szünetelnek, kivéve a magán-egészségügyi szolgáltatás, amely az állami egészségügyi ellátással együtt működhet - a magánegészségügy oltási kampányba történő bevonásán az operatív törzs dolgozik

a kaszinókat is be kell zárni

Adókönnyítés

az államtól vagy az önkormányzatoktól bérelt üzlethelyiségek bérleti díja március hónapra 0 forint

a katás vállalkozásoknak március hónapra nem kell fizetniük, ők is megkapják a bértámogatást és az adókedvezményeket

a szállodák és a vendéglátóipar számára eddig hozzáférhetővé tett bértámogatást igényelheti minden olyan vállalkozás, amely érintett a mostani lezárásban

Életmód

az igazolt sportolók versenyei, edzései zárt kapuk mögött lehetségesek, szabadidősport a másfél méteres távolságtartási szabály mellett lehetséges

parkok, arborétumok nyitva lehetnek

katolikus templomok is, szentmisék is lehetnek

szigorodik a személyforgalmi határátlépés, a teherforgalmi nem

biztosítani kell a home office lehetőségét

azt kérik, hogy egzotikus úti célokra senki ne utazzon most, mert hazahozhat újfajta, veszélyes vírusvariánsokat

Nyitókép: Facebook