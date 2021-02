Párkapcsolati mediátor: a pandémia pusztítja a házasságokat is

Egyértelműen érezhető, hogy többen fordulnak a párkapcsolati mediátorhoz, akár csak tanácsadás végett, de a válóperek száma is növekedett. Vagyis több mindenkiben is felbukkant az érzés, hogy valami nem stimmel – fogalmazott Lantos Judit.

Ugyanakkor azon párok esetében, ahol a bizalom, az együttműködés, a türelem, a feladatmegosztás, vagy akár a közös döntéshozatal működött,

a járványhelyzet miatti új nehézség akár még a párkapcsolat megerősítését is eredményezhette.

Hiszen amiatt, hogy home office-ban dolgoztak, és nem lehetett elmenni sehová, több idő maradt egymásra, a kommunikációra, ami bizonyos kapcsolatoknak jót is tett.

Ott viszont, ahol már voltak kezdeti jelei a kapcsolat nem megfelelő működésének, akár csak tudat alatt,

valóban „robbanni” tudtak a feszültségek az összezártság miatt

– tette hozzá a szakember –, miután nem volt lehetőség a kimozdulásra, a feszültség levezetésére, illetőleg arra, hogy magukban elnyomják, tudatosítsák.

Bár nem lehet azt állítani, hogy a járványhelyzet minden olyan dolgot felszínre hozott, ami előbb vagy utóbb egyébként is bekövetkezett volna, de tendenciájában mégis ez a helyzet – mondta Lantos Judit. Vagyis, ahol olyan rossz volt a párkapcsolat, hogy akár csak évekkel később, de ez jelentkezett volna, mindenképp felgyorsította a mostani helyzet. Ezzel együtt nyilván van olyan eset, amikor rosszat tett a pandémia, mert esetleg – ha szépen működött volna tovább a világ, mint eddig – nem került volna sor szakításra egyébként.

A párkapcsolati szakember arra is kitért, hogy az első hullám után a nyáron volt lehetőség kiereszteni a gőzt, bár ez éppen csak elkezdődött, amikor beköszöntött az ősz és vele a második hullám. Ez utóbbi pedig sokkal tovább eltart, mint az első. Ráadásul a tél sem a legideálisabb időszak, más az emberek hangulata, mint tavasszal vagy nyáron. Összességében tehát

a második hullám nagyon nem tett jót a párkapcsolatoknak.

Megoldásként a tudatosságot és a türelmet emelte ki Lantos Judit, arra is emlékeztetve, hogy rengeteg önsegítő cikk érhető el az interneten, és számos szakirodalom is foglalkozik – közérthető módon – ezzel a témával. Hogy egy párkapcsolatban hogyan lehet jól kommunikálni, együttműködni, és hogy milyen hozzáállást kell a pár mindkét tagjának folytatnia ahhoz, hogy a problémákon túl lehessen jutni. De egy-két konzultáció erejéig érdemes lehet szakembert is felkeresni.

„Nem szabad feladni, és nem az a megoldás, hogy szaladunk a válóperes ügyvédhez”

– emelte ki.

