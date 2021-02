Őriszentpéter megfúrná a kútfúrást

A hatástanulmányból az derül ki, hogy Őriszentpéter Galambosszer településrészétől 440 méterre terveznek mélyfúrást. Nagyon közel van a lakott területhez, ráadásul Őriszentpéter teljes kül- és belterülete az Őrségi Nemzeti Park része, és nemzeti parki oltalom alatt áll – mondta az InfoRádió érdeklődésére Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere. A kormányhivataltól egy hónapja kérte a Mol Őrség Szénhidrogén Koncessziós Kft. az engedélyt a rendeletben előírt környezeti hatásvizsgálat elvégzésére. Erre azért van szükség, mert a mélyfúrást Natura 2000-es területen végeznék.

A városvezető azt is elmondta, hogy a fúrási helyszín a Cservölgyi-patak vízgyűjtő területéhez tartozik, a vízfolyás ötven méterre van a tervezett helyszíntől. Hozzátette, a tervezett létesítmény mellett 150-200 méterre már van egy működő szénhidrogénkút, és településképi szempontból az ipari létesítmények látványát egyáltalán nem tartja kívánatosnak, mivel Galambosszeren többek megélhetését is biztosítja a vendégfogadás, ezt pedig az ipari beruházás veszélyeztetné.

A hatástanulmány szerint a kutatófúrás 4-6 hétig tartana 0-24 órában (ezt megelőzi például az útépítés, majd még jönnek az utómunkálatok, a felépített műtárgyak elbontása), és 700 méter sugarú körön belül az éjszakai zajterhelés a határértéket meghaladja, de ennél messzebbre is elhallatszik a zaj. "440 méterre a fúrási helyszíntől biztos nem lenne alvás. Több mint tíz évvel ezelőtt volt már kutatófúrás, és tudjuk hogy ez milyen zajterheléssel jár" – mondta a polgármester.

Az önkormányzathoz több mint húsz lakossági észrevétel érkezett be, és egy petíció is indult, hogy ne valósulhasson meg a kutatófúrás Őriszentpéter határában, már több mint tízezren alá is írták.

"Nem késtünk még el semmivel, és nagyon bizakodók vagyunk. Ehhez a helyi építési szabályzat módosítása szükséges, és nem támogatja a város önkormányzata az engedélyezésre benyújtott projektet, és ezt kéri az engedélyező hatóságtól is" – mondta Őr Zoltán. Azt is elismerte azonban, hogy vannak már működő szénhidrogénkutak a település külterületén, de jobbára erdős részeken, és a városhoz ilyen közel egy sincs, mint ahová most tervezik a kutatófúrást.

