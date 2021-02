A friss adatok szerint 2853 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 394 023 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Január 8. óta ez a legmagasabb napi adat, és január 9. óta nem volt 2500 fölött az új fertőzöttek száma.

Elhunyt 104 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 035-re emelkedett.

Január 19. után először lépte át a százat a napi halálozási adat.

A kormányzati portálon azt írták: 394 023-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 14 035-re emelkedett, a gyógyultak száma 301 363.

Az aktív fertőzöttek száma 78 625-re csökkent. Kórházban 4021 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 332-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 22 893-an vannak, a mintavételek száma 3 434 878-ra nőtt.

Eddig 365 021 fő kapott oltást, közülük 141 023 fő már a második oltását is megkapta. Az e heti oltási terv szerint folytatódik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását (AstraZeneca-vakcinával). Emellett több idősotthonba is visszatérnek az oltócsapatok és folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös oltása is.

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Árvai Károly