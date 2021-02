Operatív törzs: nem küld annyit az AstraZeneca, amennyit ígért

Több hetes koronavírusjárvány-ügyi adatrekordok dőltek meg Magyarországon a csütörtöki adatközléssel - részletes napi járványszámok ITT -, ezért a csütörtökön is ülésezett operatív törzs ismét meghirdette napi tájékoztatóját, a nyitásról szóló nemzeti konzultáció első teljes napján.

A rendőri intézkedéssel kezdődött a tájékoztató - Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese révén:

182 maszktalan embert találtak szerdán, 17-en a járműveken vagy a megállókban szegtek szabályt

Kisvárdán bezártak egy vendéglátóhelyet fél évre, mert ott négyen alkoholt fogyasztottak

a kijárási tilalmat vagy a csoportosulási szabályokat az elmúlt 24 órában több mint 300 ember szegte meg, 39 341 az ő számuk már összesen

22 893 karantén aktív jelenleg

2306 ember ellenőrizhető a karanténban mobilon keresztül

Röszkén két órát kell várni

531 büntetőeljárás van folyamatban a járvánnyal összefüggésben.

Müller Cecília országos tisztifőorvos "hanyatló adatokról", illetve "fokozódó számokról" számolt be az új fertőzöttek tekintetében.

Elmondta, az elhunytak 3 százalékában nem volt eddig krónikus beteg, a többieknél minden esetben volt valamilyen egyéb betegség.

"Éppen ezért fontos, hogy az oltási programunk következetesen, folyamatosan megvalósításra kerüljön" - hívta fel a figyelmet.

Bejelentette, továbbra is vizsgálják a kínai Sinopharm vakcina beadhatóságát a Nemzeti Népegészségügyi Központban, az elmúlt napokban vált teljessé a kísérődokumentáció. Ígérte: igyekezni fognak az értékeléssel, hogy minél hamarabb adható legyen a kínai oltóanyag.

Fontosnak nevezte, hogy "azokat a személyeket védjük meg, akik a legveszélyeztetettebbek", hisz "életet nem tudunk visszaadni senkinek".

Jelezte azt is, aki korábban nem igényelt vakcinát, de az ő "köre" már lement, bátran jelentkezzen utólag is, sor fog kerülni rá is hamarosan.

Felhívta még a figyelmet arra is, hogy a különböző vakcinák alkalmazása különböző, nem ugyanazoknak adható például a Pfizer vagy az AstraZeneca oltóanyaga sem. Szempont az oltásnál továbbá, hogy a háziorvosok mely betegüket tartják az oltásra leginkább rászorulónak, "ők ismerik a kórelőzményeket, az anamnézist".

Az AstraZeneca vakcinájával kapcsolatban még azt is elárulta, hogy

késő este 88 helyett csak 83 ezer oltás érkezik csütörtök este.

Ezeket a háziorvosok kapják meg.

Müller Cecília a szűrőbuszok működtetéséről is beszélt, itt tartózkodnak:

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es terminálja

Deák Ferenc tér

Papp László Aréna bejárata.

Azokat várják a buszok, akiket a háziorvos tesztre utalt be.

