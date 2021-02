Bővül Európa egyik legnagyobb összefüggő szabad légtere

Magyarország, Bulgária és Románia után Szlovákia is csatlakozott a HungaroControl koncepciója alapján megvalósított délkelet-európai szabad légtérhasználathoz (SEE FRA - South East Europe Free Route Airspace), így létrejött Európa egyik legnagyobb összefüggő szabad légtere, amelyen a hét minden napján és a nap 24 órájában korlátozások nélkül, a legrövidebb útvonalon haladhatnak át a repülőgépek - közölte a HungaroControl.

A SEE FRA-hoz jövőre a lengyel és a litván légteret összefogó Baltic FAB és Moldova is csatlakozhat - tették hozzá.

A HungaroControl 2015-ben vezette be a HUFRA (Hungarian Free Route Airspace) eljárást, amely lehetővé tette a légitársaságok számára, hogy a nekik legkedvezőbb, szabadon megválasztott útvonalon üzemeltessék járataikat a magyar légtérben. 2019 novemberében a bolgár és a román légi navigációs szolgálat is csatlakozott a forgalomszervezési koncepcióhoz, az idén január végétől pedig Szlovákia légterében is alkalmazzák azt. Ezzel létrejött Európa egyik legnagyobb összefüggő szabad légtere, a SEE FRA, amelynek köszönhetően a légi forgalmi irányítók már 1300 kilométeren tervezhetik az optimális repülési útvonalakat.

A SEE FRA részeként egy innovatív, moduláris koncepciót is javasoltak a magyar légiforgalmi szolgálat szakemberei, amely az együttműködés további bővítését teszi hatékonyabbá. Ennek lényege, hogy a szomszédos országok irányítóinak az óriási útvonal-adatbázisok helyett elegendő néhány előre megadott navigációs pontot megosztaniuk egymással az útvonalak tervezéséhez - olvasható a közleményben.

A cég számításai szerint a koronavírus-járványhelyzet előtti forgalmat alapul véve, a délkelet-európai szabad légtérhasználat alkalmazásával egy év alatt több millió mérfölddel csökkenhet a járatok által megtett út hossza, ami egyúttal tízezer tonnával kevesebb üzemanyag-felhasználást és tekintélyes mértékű kibocsátás-csökkenést jelent.

A SEE FRA-hoz a tervek szerint 2022 februárjában Moldova, Lengyelország és Litvánia is csatlakozhat. Ezáltal pedig a Balti-tengertől egészen a Fekete-tengerig szabad útvonalon közlekedhetnek a légi járatok.

Kiemelték, hogy a HungaroControl által kidolgozott szabad légtérhasználati eljárás környezetvédelmi eredményeit és magas hozzáadott értékét az Európai Minőségügyi Szervezet is elismerte: a projektet, amely a 2020-as Quality Innovation Award nemzeti díjnyertese, a verseny nemzetközi szakaszában is a legjobb fejlesztések közé választotta a szakmai zsűri.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd