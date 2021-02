Autóbalesetet okozott az Andrássy úton, de jól van Vitray Tamás

Nagy karambol történt az Andrássy úton kedden dél körül. Egy, az Andrássy úton közlekedő fekete luxusautó és egy Szív utcából szabálytalanul kanyarodó piros Volvo összeütközött, előbbi villanyoszlopnak csapódott – írja a borsonline.hu. A Volvót a 88 éves Vitray Tamás vezette.

A lap úgy tudja, hogy az újságíró a helyszínen elismerte felelősségét, a Szív utca felől érkezve áthajtott a záróvonalon. A figyelmetlenségéért elnézést kért.

A fekete luxusautóban a sofőr kutyái is ott voltak. A Volvo eleje nagyon összetört és kitört az egyik kereke is, és szemtanúk szerint a másik autóban is nagy kár keletkezett.

A Borsnak a Kossuth-díjas televíziós nyilatkozott az ügyben: „Igen, valóban autóbalesetem volt, de szerencsére személyi sérülés nem történt. Mentő vitt el, de már otthonról beszélek, túl vagyok a kivizsgálásokon is. Volt CT, MRI, ultrahang, röntgen, minden. (...) Azt mondják, egy Por­schéval ütköztem, de én nem láttam, mert a másik oldalon álltam, és gyorsan történt minden, hamar elvitték az autókat is.”

„Azt nem mondanám, hogy semmim se fáj, mert a biztonsági öv megrántott – mondta már a Blikknek Vitray Tamás. – A lényeg, hogy személyi sérülés nem történt. Miután minden vizsgálat leletem negatív lett, hazaengedtek a saját felelősségemre, de többet nem kívánok mondani a balesetről, majd pár nap múlva, ha tényleg megmaradok, mindent elmesélek.”

Nyitókép: MTI Fotó: Czimbal Gyula