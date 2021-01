Operatív törzs: 337 embert szerdán sem érdekelt a kijárási, gyülekezési tilalom

Minden marad az eddigiek szerint, elsősorban az EU miatti vakcinahiány következtében, nem változnak a járványügyi korlátozások - derült ki a Kormányinfón csütörtök délelőtt, közben viszont mintha folyamatosan szelídülnének a járványadatok, igaz, csütörtökre virradóra kéthetes csúcson volt az új fertőzöttek száma.

Az operatív törzs mindenesetre munkában van, és a Kormányinfót követően sajtótájékoztatót is hirdetett, hogy ismertesse a legfrissebb tudnivalókat.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese 180 olyan emberrel szemben intézkedtek az elmúlt napon, akik nem tartották be a maszkszabályt.

Egy fővárosi (X. kerületi) sörözőt is be kellett zárni szerdán, négy vendég ugyanis bent volt és ivott is.

337 személy ellen intézkedtek a kijárási tilalom vagy a csoportosulási tilalom megszegése miatt.

2927 karantént rendeltek el az elmúlt napon, mobilon összesen jelenleg 1834 ember ellenőrizhető.

Tavasz óta 521 büntetőeljárás indult a járvány ügyében.

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ főosztályvezetője először a már ismert járványadatokat sorolta fel.

Jelezte, Magyarország féken tartja a járványt, miközben más országokban már a harmadik hullám ellen küzdenek.

Bejelentette,

az egészségügyi dolgozók oltási kampánya lezárult,

jelenleg az idősotthoni lakókat és a pszichiátriai betegeket oltják, az új vakcinaszállítmányból közülük azonnal beoltanak 13 ezer embert. Buzdította is az időseket, hogy jelentkezzenek oltásokat, esetükben ugyanis szó szerint életet menthet a vakcina.

A kérdésekre a Kormányinfón válaszolt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, ezért ezek megválaszolására csütörtökön az operatív törzs tájékoztatóján már nem kerítettek sort.

