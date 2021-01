A világhírű magyar hálózatkutatót hívta segítségül a MOME

A MOME, miután modellt váltott és a megújulás útjára lépett, W. Edwards Deming híres amerikai statisztikus-zeneszerző gondolatának szellemében kezdett bele az adatgyűjtésbe, miszerint adatok nélkül minden állítás csak egy vélemény, felmérve azt, hogy mivel is versenyez az egyetem, nemcsak itthon, hanem a nemzetközi térben is – fogalmazott az InfoRádiónak Böszörményi-Nagy Gergely, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány elnöke. Hiszen a dizájnt, a kreatív ipart és az innovációt olyan területnek gondolják, ahol óriási nemzetközi verseny alakult ki, ezért érdemes megismerni annak piaci környezetét, hogy aztán az egyetem a stratégiáját, a következő tíz évének építő munkáját pontosan és valószerűen tudja meghatározni.

A szakember kiemelte, az innovációval, az újszerű fejlesztésekkel, gondolatokkal és kreatív teljesítményekkel foglalkozó intézmények sokkalta szubjektívebb módszerrel mérhetők csak, éppen ezért

a MOME egy újszerű megoldás felé nyitott, Barabási Albert-László világhírű magyar hálózatkutatót és csapatát hívta segítségül, hogy hálózatkutatási eszközökkel mérjék föl a művészeti egyetemek nemzetközi piacát.

Ennek keretében az érintettek intézmények világából a lehető legtöbb információt összegyűjtik, a tevékenységükről, a teljesítményükről, sikereikről és működési modelljeikről. Majd ezeknek az összefüggési rendszerét elemzik, levonva azon tanulásokat, amiket majd a MOME fejlesztésére fordítanak.

Böszörményi-Nagy Gergely megjegyezte, az adatfelvétel, valamint a kutatás már kezdetét vette, így áprilisra már elkészülhet egy egész tanulmány. Miután egy egészen újszerű módszerről van szó,

nemcsak a MOME-n belül, hanem a teljes nyilvánosság számára elérhetővé teszik majd az anyagot,

hogy más, modellváltás előtt álló egyetemek és intézmények is haszonsítani tudják a kutatást. A cél adott, 2030-ra szeretnék a MOME-t Közép-Európa legelismertebb kreatív ipari műhelyévé emelni. Az alapítvány elnök úgy látja, az innováció világa olyan, ahol lehet és érdemes is egy nemzetközi brandet építenie egy magyar egyetemnek, aminek értelmében a MOME-n is egy „nemzetköziesítésnek” kell végbemenni, aminek értelmében a tanári karban szívesen látnak majd elismert nemzetközi szakembereket, ahogyan a fókuszterületek esetében is szükségét érzik, hogy lépést tartsanak a világgal.

„A kutatásnak pedig számos olyan tanulsága lehet, amit a mindennapokban eszközként tudunk majd alkalmazkodni” – tette hozzá.

