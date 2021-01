Megoldódott a soroksári kompnál a Dunába gurult autó rejtélye

Mint arról az Infostart is beszámolt, január 9-én a soroksári kompnál egy autó gurult a Dunába. Az RTL Híradója most azt is megtudta, mi okozta a balesetet.

A sofőr elmondása szerint a GPS által legrövidebb utat követte, amely a komphoz vitte volna, csakhogy ezt ő nem tudta.

„Én abban a hitben voltam, hogy ott egy híd lesz”

– mondta.

Tévedett, amikor pedig meglátta, hogy nincs híd, a komp pedig már elindult, nem tudott már megállni.

A három utas végül még időben ki tudott ugrani a járműből, és a parton várták, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok a helyszínre érjenek és kivontassák az autót.

