Koronavírus – Ötven intenzíven töltött nap után jelentkezett a kórházból az országgyűlési képviselő

„Ennek a vírusnak a fele se tréfa! Javaslom, hogy mindenki, aki teheti, oltassa be magát” – hívja fel a figyelmet a vakcina fontosságára a közel másfél hónapja kórházban fekvő, de már gyógyuló Aradszki András az Érdi Híreknek adott nyilatkozatában.

Az országgyűlési képviselő elmondta: nehéz, embert próbáló heteken van túl.

„Istennek hála, már a gyógyulás útján járok – mondta Aradszki András. – (...) Az orvosok most rehabilitációs intézetben fejezik be ötvennapos intenzíven eltöltött gyógyításomat. Legyenek nagyon óvatosak, elővigyázatosak, mert ennek a vírusnak a fele se tréfa! Javaslom, hogy mindenki, aki teheti, oltassa be magát. Én pedig igyekszem mielőbb haza!”

Megköszönte az áldozatos munkát többek között az egészségügyi dolgozóknak – orvosoknak, nővéreknek, gyógytornászoknak, a pszichológusnak –, akik mind segítették a felépülését.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos