Böjte Csaba szerint ha az orvosok azt mondják, hogy kell az oltás, akkor kell

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója már túl van a koronavírus-fertőzésen, de mindenkit arra kér, hogy maga és a társadalom érdekében tartsa be az előírásokat.

"Erdélyben van egy vicces mondás, hogy a székely ember elkapja a koronavírust, jól megrázza és elengedni. Nálam pont fordítva volt, ő kapott el engem, elég jól megrázott, de hál' Istennek, elengedett. Most már jól vagyok, papírom is van róla. Nagyon hirtelen jött, egyik nap elkezdtem a köhögést, harmadik nap már nem tudtam abbahagyni. Gyorsnak tűnt az egész, megfázás nélkül jött össze az egész. Felhívtak Magyarországról, kórházba hoztak, jó három hét alatt sikerült talpra állni" - részletezte, hangsúlyozva, nagyon hálás a magyar egészségügynek magyar adófizető állampolgárként is.

December elején engedték ki a kórházból, akkor azt gondolta, hogy jól van, de mire hazaért, verte a hideg és kellemetlenül érezte magát. Utána még két hétig ült otthon, de mára csak az alvászavar maradt a tünetek közül, nehezen tud elaludni.

A dévai otthon gyermekei, dolgozói közül tavasszal - mint elmondta - senki nem kapta el a vírust, és bár az őszi hullám nagyobb volt, de kórházba sem gondozó, sem gyermek nem került.

"Úgy látszik, én voltam a gyenge láncszem"

- tréfálkozott.

A védekezéssel kapcsolatban közlekedési példát hozott:

"Ahol a hatóság egy csíkot húz az út közepére, ott az ember nem előz. Akkor sem, ha nem jön semmi szembe. Azért, mert a szakember így döntött. Az egészségügyi előírás is ilyen fehér csík, mindenkinek be kell tartania mindent. Nem kell kuruckodni, forradalmárnak lenni" - figyelmeztetett.

Amikor a kórházban feküdt, elgondolkodott azon, mi valójában a betegség.

"Elég sok, egymástól független entitásból áll össze az ember. Utoljára 1981-ben voltam kórházban. Lám, a testem alkotórészei azóta szimbiózisban, békében, szolidaritásban éltek egymással. Az egészség megromlása ennek a hiánya. Aztán a rend egy hónap után helyreáll. Ahogy gyógyultam, erősödtem, elgondolkodtam, hogy ha több trillió sejt békében tud élni, mi miért ne próbálhatnánk meg békében élni ezen a Földön?"

Böjte Csaba az InfoRádiónak beszélt a koronavírus elleni oltás fontosságáról is.

"Két út van a tudósok szerint: az önuralom két hétig, hogy senki nem megy sehova, de

úgy tűnik, nem vagyunk fegyelmezettek,

a másik, hogy elmegyünk és beadatjuk az oltást. Nem az a dolgunk, hogy együtt éljünk ezzel a vírussal. Ha kevesen mennek el oltatni, jön a hatodik-hetedik hullám. A tanároktól tanuljuk a helyesírást, az építészek tervezik a házunkat, az autószerelők megjavítják az autónkat, az orvosaink, szakembereink pedig hosszú évek óta ezt tanulták, amit most javasolnak, hallgassunk rájuk!"

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt