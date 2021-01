A koronavírus-betegség elleni gyógyszer kifejlesztése még éveket vehet igénybe, ám hamarosan Magyarországra is érkezik abból a készítményből, amely a fertőzöttek állapotromlását akadályozhatja meg - mondta el az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház osztályvezető infektológus főorvosa.

"Van különbség az oltóanyag és a gyógyszer között: egy oltóanyagnál - pláne, ha egy korábban ismert technikáról van szó, és az mRNS-technika is ide tartozik, mert ezzel nem tavaly januárban kezdtek el foglalkozni, hanem jóval korábban - van egy útja a fejlesztésnek, amit be lehet fejezni némi pénzzel és tudással egy év alatt. Ez történt most szinte valamennyi vakcinánál. A gyógyszereknél ezt nem lehet megcsinálni. Ott kötelezően végig kell vinni a 3-4-5 évet, amely után azt lehet mondani, hogy hatékony és biztonságos. Ezért van az, hogy a kutatók először a meglévő gyógyszereket kezdték el vizsgálni a koronavírus ellen. Jöttek a malária elleni szerek, az AIDS-betegség elleniek, a féregirtók és számtalan olyan, amelynél felfedezték, hogy némi hatása van a koronavírusra".

Már vannak olynan gyógyszerek, amelyek valóban hatékonyak lesznek, de még mindig nem elérhetőek, mert nincsenek a fejlesztésnek abban a fázisában – mutatott rá Szlávik János.

Ami nemsoká elérhető lesz, az egy úgynevezett monoklonális terápia, ami "azt jelenti, hogy

gyógyult emberek véréből antitesteket vonnak ki, és ebből készítenek gyógyszert. Ez nagyon gyorsan és hatékonyan képes pusztítani a vírust,

de ezeket az antitesteket ambuláns betegeknek kell beadni. Vagyis ha például egy idős, rizikócsoportba tartozó beteg elkapja a koronavírust, bemegy a Covid-ambulanciára, és ott az orvosok úgy ítélik meg, hogy az egészségügyi állapota alapján akár kórházba, sőt intenzívre kerülhet, akkor egy ilyen, többnyire intravénásan alkalmazható terápiával szinte 100 százalék, hogy nem fog romlani a beteg állapota" - részletezte.

Bejelentette, a közeljövőben Magyarországra is kerül ebből a készítményből, és reméli, hogy megakadályozható a segítségével, hogy idős, beteg emberek kórházba kerüljenek.

De hogyan lehet megállapítani, hogy egy adott ember hogyan reagál majd egy adott kezelésre?

"Kísérlet, próba és idő kérdése.

Nem lehet felgyorsítani ezt a folyamatot a gyógyszereknél, az oltóanyagoknál igen,

utóbbiak egyszeri, azonnali választ váltanak ki az immunrendszerből, ám a gyógyszereket alkalmazni kell sokáig, ráadásul a gyógyszerek sokáig a szervezetben maradhatnak, és számolni kell kései mellékhatásokkal is."

Szerinte a koronavírus-betegségre jelenleg nem áll rendelkezésre százszázalékos gyógyszeres kezelési eljárás, néhány év múlva viszont lehetséges lesz, ám akkorra okafogyottá válhat a vakcina elterjedtsége és hasznossága miatt.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila