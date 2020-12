A hagyományok ízei szilveszterkor

A babonák és a hagyományok is meghatározzák azt, hogy mit keresnek az éttermekben év végén a magyarok: bár a jelenlegi helyzetben arra nincsen lehetőség, hogy egy étterembe beülve fogyasszunk el szilveszteri menüt, otthonainkba rendelhetjük ezeket az ételeket.

Kenesei Ferenc, a Kiscsillag étterem tulajdonosa a családi múlt hagyományos gasztronómiájának ízeit igyekszik szilveszterkor és újévkor is a vendégeikkel megismertetni. A vendéglős dinasztiából származó Kenesei családja már 1750-ben vendéglőt üzemeltetett a Hűvösvölgyben: itt saját családi állatállományukból készített hurkát, kolbászt, szalonnát, sülteket kínáltak, mondta el Kenesei Ferenc az InfoRádiónak.

"Abban az időben minden porcikáját feldolgozták a sertésnek: a májas hurkát nem rizzsel, hanem zsemlével készítették, hidegen kenyérre kenték, ennek fantasztikus íze volt nagymamám elmondása szerint.

A disznótoros tálon hurkát, kolbászt, sülteket kínáltak, mellette töltött káposztát készítettek, a következő napra pedig korhelylevest főztek füstölt hússal és tejföllel.

Dédnagymamám rétese híres volt: nyáron termő gyümölcsöket feldolgozva készítette télen, ezen kívül fánkot sütöttek és azt is házi baracklekvárral kínálták. A nagymamám és anyukám készítette ételek visszarepítettek ebbe a korba, ezt próbálom a vendégeknek én is megmutatni" - mondta el.

Az étteremtulajdonos szerint míg régen csak szezonális élelmiszerek voltak kaphatók, most már minden ott van a boltok polcain, de ilyenkor sem fogy minden.

Halat és kapirgálós állatokból készült ételeket nem esznek,

mert azzal a babona szerint elúszik a szerencse, vagy az állatok elkaparják. A disznó viszont kitúrja a szerencsét, amire ebben az időszakban mindenkinek szüksége is van.

"Mi sertést, malacokat készítünk, illetve házi vegyes ízelítőt, házi készítésű tepertőkrémmel, padlizsánkrémmel és füstölt kolbásszal, kerti zöldségekkel" - sorolja éttermének menüjét Kenesei Ferenc. "Készülünk korhelylevessel, bárányragulevessel, készítünk sült malaccsászár, bébicsülköt pékné módra és töltött káposztát dédnagymamám receptje alapján. Elengedhetetlen ilyenkor a lencsefőzelék is, mivel az is hozza a szerencsét a babona szerint. A jelenlegi helyzethez alkalmazkodva pedig fél malacot is sütünk vele sült káposztával és steakburgonyával, amelyet akkora társaságok tudnak elfogyasztani otthonukban, amekkorák jelenleg összegyűlhetnek." Év végi babonák Szilveszter éjjelén éjfélkor minden ajtót ki kell tárni, hogy az óév távozhasson.

Amit újév napján teszünk, az határozza majd meg egész évünket.

A jó évkezdésnek a jó italok és a bőséges étkezések is részei.

A szemes terményekből készült ételek szaporítják a pénzt.

A disznó kitúrja, a szárnyas elkaparja a szerencsét.

A szilveszteri fényár és hangoskodás távol tartja a rosszat.

Az üres zseb, üres tárca nem jó szilveszterkor, tele kell azt rakni, hogy a következő évben is bőség várjon.

Ha újév napján kiadunk valamit a házból, azzal a következő évre sok kiadást garantálunk magunknak.

Nem szabad szilveszter napján ollót használni, mert az elvágja a szerencsét.

Nyitókép: HNBS Pixabay