Letöltendő börtönt is kaphatnának az állatkínzók

Ovádi Pétert október 1-jén nevezte ki Nagy István, az agrártárca vezetője. A Nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztosa Magyar Nemzetnek adott interjúban közölte:

azért fog küzdeni, hogy a bíróságokon precedensértékű ítéletek szülessenek, amelyek az állatkínzókat valóban elrettentik a bűncselekmények elkövetésétől.

Hangsúlyozta, eddig is nagyon sok mindent tett a kormány az állatvédelemért. Az ivartalanítási program megvalósítására tavaly százmillió forintos keret volt kiírva, amelyből gyepmesteri telepeket és állatvédő szervezeteket lehetett támogatni. Nagyon fontos intézkedés a kormány részéről, hogy 2013 óta minden négy hónaposnál idősebb kutyába azonosító csipet kell elhelyezni, illetve a büntető törvénykönyv állatvédelemre vonatkozó rendelkezéseit is szigorították.

Az új biztos számos más szakember mellett Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárral is tárgyalt a kapcsolódási pontokról. "Sokan a legjobb szándékkal sem tudják, hogy egy kisállat befogadásával mennyi időre, milyen felelősséget vállalnak. Azért is vettem fel vele a kapcsolatot, hogy közösen kitaláljuk, milyen módszerrel tudjuk becsatornázni az oktatásba ezeket az információkat. Ebben az esetben is az állatvédő szervezetek együttműködését kérjük, hiszen rengeteg tudás van a birtokukban."

Beszélt arról is, hogy országos szinten felmérik a gyepmesteri telepeket, mert ezek között nagyon sok különbség van – ezután lehet majd dönteni a további feladatokról. Addig is javasolják, hogy minden gyepmesteri telepnek legyen Facebook-oldala, ahol fellelhető az összes befogott állat. Sok esetben hamarabb megtaláltak volna több tíz kilométerre elkóborolt kutyákat, ha lett volna nyilvános kommunikációs felület – vélekedett Ovádi Péter.

Nyitókép: Pixaabay