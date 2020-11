36 milliárd forintért 12 millió vakcinát kötött le a kormány - Kormányinfó

Jó napot kívánunk minden kedves Olvasónknak! Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra ezúttal már online Kormányinfón ismerteti a hétközi kormányülés legfrissebb döntéseit, és újságírói kérdésekre is válaszolnak. Tartsanak velünk és/vagy az InfoRádió élő közvetítésével - percről percre!

A kormány szerdán ülést tartott, továbbra is hetente történik ez, az operatív törzs pedig kétnaponta. Értékeltük a járványügyi helyzetet. Kérek mindenkit, hogy a pontos és adatokon alapuló tájékoztatást folytassák. Alaptalan az Index és a HVG azon híre, hogy február 8-ig meghosszabbítottuk a rendkívüli intézkedéseket. A veszélyhelyzet hosszabbodott meg. Lehetőleg előbb kérdezzenek és utána írjanak cikkeket!

Gulyás Gergely: köszönet az egészségügy, a Honvédség, a rendőrség és a közigazgatás munkatársainak az eddigi tevékenységéért. Mindenütt Európában magasak a járványszámok, az elhunytak száma a betegek számához képest tavasz óta még javult is. A települések mindegyikén jelen van a járvány. Az a kérésünk, hogy akik napi rendszerességgel járnak át Ausztriába, fokozottan tartsák be a szabályokat.

2020.11.19. 10:49

Vakcinák 36 milliárd forintért jöhetnek

Gulyás Gergely: az a felelősségünk, hogy ha orvosilag hatásos vakcina van, azt szerezzük be, ezért tárgyalunk mindenkivel. Az EU közösen is kötött szerződéseket, próbálunk amerikaiakkal, izraeliekkel, kínaiakkal, oroszokkal is tárgyalni. Az AstraZeneca vakcinából 3 270 000 emberre valót kötött le. A Pfizer 94 százalékos hatékonyságúként reklámozott oltásából 4,4 milliót kötöttünk le. A kínai és az orosz lekötés nélkül összesen 12 milliót. Ezek ára összességében 36 milliárd forint.