A mostani helyzet abszolút reménytelen és kilátástalan – fogalmazott az InfoRádiónak Flesch Tamás. Hiszen a vendéglátásban a december kiesése óriási probléma, miután a céges rendezvények, partik komoly bevételt képeznek a karácsonyt megelőzően, bár vélhetően a korai zárás is ezt eredményezte volna.

Az, hogy a házhoz szállítás mellett elviteles ételrendelésre is lehetőség van, mindenképp segítséget jelent – magyarázta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetség elnöke.

De még ezzel együtt is,

beláthatatlan, hogy a szektor mennyit bír még el,

és fogalma sincs senkinek arról, hogy mi fog történni, hányan fognak tönkremenni, és ki tud majd esetleg újranyitni, egyáltalán, lesz-e ember akivel erre lehetőség lesz, hiszen jelen számítások szerint a teljes turisztikai szektornak a fele jelenleg a szektoron kívül van, ilyen-olyan formában. A tisztábban látás reménye jövő tavasszal, május környékén várható, de az borítékolható, hogy lesz lemorzsolódás. „Ennek egy része akár lehet egy pozitív megtisztulás, de nagyon sok jó is el fog ebben a csatában vérezni” – vélekedett Flesch Tamás.

A gazdaságvédelmi intézkedéseket, amelyeket a vendéglátásban, rendezvényszervezésben hozott a kormány, tehát a járulékok eltörlése és a bruttó munkabér kifizetése, mindenképp pozitívnak és komoly segítségnek értékelik, árnyalja azonban a képet, hogy a vendéglátóiparban a fizetések nagyon nagy része a szervízdíjból, borravalóból származik, amit nem lehet kifizettetni.

Ezzel szemben a szálládaipar már egy nehezebb ügy, ugyanis

a bennlévő foglalások 80 százalékának a kifizetése „nagyon messze van attól, ami elfogadható”.

Ez Budapesten nagyjából a nullának a 80 százalékát jelenti, ami egy egyszerű szorzat, de még vidéken sincs több 15-20 százalékos foglaltságnál a könyvekben, hiszen a pandémiás helyzet kialakulása óta nagyon bizonytalan a foglalási kedv. Ezért itt is a járulékok eltörlését, és a munkabérek 50 százalékának kifizetését tartaná szükségesnek a szállodaszövetség.

Flesch Tamás, mint magánember, nehezen hiszi, hogy még ebben enyhítésre kerülhetnek a szabályok, amit egy amúgy is gyenge január és február követ a turizmusban, tehát legkorábban a márciussal számolhat a szektor, aminek igencsak végesek a tartalékai. Túlélő üzemmód A KSH adatai szerint év első kilenc hónapjában vidéken 42, míg Budapesten 77 százalékos bevételkiesést szenvedtek el a kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatói. Pozitív forgatókönyv, vagyis a most bevezetett zárás december közepi feloldása is elsősorban a belföldi keresletet jobban kihasználni képes vidéki szálláshelyeknek kedvez majd, és egy év végi hajrá esetén sem várható, hogy országos szinten az idei forgalom meghaladja a tavalyinak a 35-40 százalékát – jelzi előre a BDO Magyarország Hotel és Ingatlan üzletága.



A Budapesten eltöltött vendégéjszakák száma szeptemberben 92 százalékkal volt alacsonyabb mint tavaly ilyenkor, de a romló járványhelyzet miatt a belföldi turizmust jobban kihasználó vidéki szálláshelyek is 35 százalékot meghaladó forgalomkiesést szenvedtek el. Az ősz első hónapjában, amelynek forgalmát máskor hagyományosan gazdag rendezvénynaptár is erősíti, a budapesti kereskedelmi szálláshelyek közel 40 százaléka ki sem nyitott, miközben vidéken is zárva maradt a szállások több mint egynegyede.



A tavaszi és őszi korlátozások hatására az év első 9 hónapjában a vendégéjszakák száma országosan 52 százalékkal esett vissza, a külföldi vendégéjszakák tekintetében a csökkenés 71,6 százalékos, míg a belföldi éjszakák tekintetében 33 százalékos volt. Az STR globális szállodaipari adatszolgáltató statisztikái alapján a magyarországi szállodák átlagos szobakapacitás-kihasználtsága idén eddig mindössze 26,4 százalék volt, annak ellenére, hogy az átlagárak csak 7,7 százalékkal estek vissza.



„A hazai szobaáraknak már nem is volt nagyon hová csökkenniük: a főleg fővárosi 4-5 csillagos hoteleket tartalmazó STR-adatbázisban az elérhető szobákra vetített éjszakánkénti bevétel alig haladta meg a 16 eurót, ami az európai mezőny alsó szegmensét jelenti – mutat rá Németh Richárd, a BDO Magyarország Hotel és Ingatlan üzletágának ügyvezető partnere. – Mindez (a nagyon csekély foglaltság mellett) különösen annak fényében számít igen alacsony értéknek, hogy a kedvezményes ÁFA-kulcs januári bevezetése, valamint a nyári belföldi keresleti csúcsok egyaránt jelentős árfelhajtó tényezők voltak. A nyári szezon végével azonban Budapesten azonnal beszakadtak az árak, ez vidéken (a szeptemberi–októberi hétvégéknek és az őszi szünetnek köszönhetően) csak fokozatosan következett be.”



Az újabb korlátozások értelmében a szálláshelyek kizárólag üzleti, oktatási motivációjú vendégeket fogadhatnak, az éttermek bezárnak, a vendégek kiszolgálása kizárólag házhoz szállítással történhet. Az optimista forgatókönyv szerint a korlátozások valóban csak 30 napig fognak fennállni, amely időszakra célzott kormányzati kompenzációt kap a szektor. A szállodák jelentős részére teljes bezárás vár, legfeljebb azok a szálláshelyek próbálkozhatnak egy hétfő–pénteki, azaz 4 éjszakás aktív nyitva tartással, amelyeknek jelentősebb vállalati ügyfélköre van. Nekik ezzel és a kormányzati bértámogatással sikerülhet megtartaniuk a munkavállalóik jelentős részét.



„Szintén élteti a szállásszolgáltatók reményét, hogy amennyiben a járványügyi helyzet érdemben javul, a megbízhatóan magas kereslettel rendelkező karácsonyi és szilveszteri időszakban már újra fogadhatnak vendégeket – mondta Terejánszky Klára, a BDO Magyarország Hotel és Ingatlan üzletágának senior tanácsadója. – Bármilyen kedvezően ér azonban véget az év, idén mindenképpen 60-65 százalékos lesz a vendégéjszaka-kiesés mértéke, vagyis a magyar szállodapiac a tavalyinak alig több mint egyharmadára zsugorodik.”



A korlátozások feloldásával a vidéki szálláshelyek irányában várhatóan a nyári hónapokhoz hasonlóan robbanásszerűen nőhet meg a kereslet. Budapest turizmusa viszont csak lassan, fokozatosan tud majd újraépülni - közölte a BDO.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila