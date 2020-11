A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ mindent megtesz a koronavírus-járvány elleni védekezés elősegítésére és azért, hogy a budapestiek a járványügyi ajánlások betartását szem előtt tartva utazhassanak – hangsúlyozta az InfoRádióban Borsi Dávid, a BKK szóvivője.

A BKK járatai szeptember óta maximális kapacitással közlekednek, a reggeli időszakban, egészen 9 óráig a szokásosnál is sűrűbb menetrend szerint járnak. Többek között a teljes metróhálózaton, a nagykörúti és kiskörúti, valamint a budai fonódó villamosokon, továbbá a Rákóczi úti tengelyen és az egyéb frekventált vonalakon közlekedő buszjáratokon. Mindezt annak ellenére, hogy az utasforgalom a tavalyi adatokhoz képest 20–25 százalékkal alacsonyabb – tájékoztatta az InfoRádiót a BKK szóvivője.

Borsodi Dávid, Orbán Viktor bejelentésére térve hozzátette, mivel járatsűrítési tervet kell készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint 15 óra és 19 óra közötti időszakokra, a társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy eleget tegyen a közlekedési szolgáltatók számára előírt rendeletnek. Ugyanakkor

a rendelkezésre álló kapacitás véges,

és már jelenleg is a lehető legnagyobb számban vannak kint az utakon a járműveik, de esetlegesen a délutáni sűrítés az, ami még potenciált hordoz magában. A reggeli időszakban viszont már most is maximális kapacitáson közlekednek a BKK járatai – ismételte meg.

Ráadásul november 7-től, a M3-as metróvonal középső szakaszának felújításának kezdetével újabb száz autóbusz és tíz villamos áll forgalomba Budapesten, amelyek a metrópótlást segíthetik, de ez a kapacitás már a csúcsa a rendelkezésre álló járműállománynak.

A járatsűrítési terv elkészítésével kapcsolatban a társaság munkatársai folyamatosan egyeztetnek, hogy miként lehet megfelelni maradéktalanul az előírt rendeleteknek, erről azonban csak a csütörtöki napon fognak tudni részletes tájékoztatást adni.

Az utasokra is nagy felelősség hárul

A menetrendi kérdések mellett, szolgáltató partnereikkel együttműködve, kiemelt figyelmet fordítanak a járművek rendszeres fertőtlenítésére, garantálva ezzel is az utasok biztonságát. A megelőzésben azonban az ügyfelekre is nagy felelősség hárul – jegyezte meg a szóvivő –, éppen ezért továbbra is kérnek mindenkit, hogy tartsák be a szabályokat, és maszkban várakozzanak a megállókban, állomásokon, továbbá maszkot viselve utazzanak a BKK-járatain.

