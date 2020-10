Rettentő terhet ró az Országos Mentőszolgálatra a napi 12 ezer koronavírusteszt-igénylés - írja a mentőszolgálatra hivatkozva a Népszava, hétfőn 8 ezer, szerdán 4-5 ezer helyre már nem jutott erő kimenni.

Győrfi Pál a lappal közölte, a kezdeti néhány száz feladat után az elmúlt hetekben már napi több mint 5 ezer ilyen igénylés futott be az Országos Mentőszolgálathoz, most pedig egyes napokon a mintavételi feladatok száma meghaladja a 12 ezret is.

Közben erősítik a kapacitásokat, és minden tünetes beteghez igyekeznek 48 órán belül eljutni, közben viszont a lap úgy tudja, vannak, akikhez 4-5 nap, mire kiérnek.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője megerősítette, további 200 mintavételi egység áll hadrendbe hamarosan, az egységekben orvostanhallgatók is dolgozni fognak, a járműveket a belügyi tárca biztosítja.

Az Országos Vérellátó Szolgálatot is bevonják.

Nyitókép: MTI/EPA/Diego Azubel