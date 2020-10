Elbocsátották a gyöngyösi „Covid-ellenes” doktort

Elbocsátották a gyöngyösi Bugát Pál Kórházból dr. Pócs Alfrédot, az orvoskamara Heves megyei elnökét, akitől koronavírus-tagadó állításai miatt szeptemberben a Magyar Orvosi Kamara elhatárolódott – tudta meg a 24.hu.

Az ortopéd szakorvos a hírt megerősítve elmondta, a kórház igazgatója október 6-án hívatta be és küldte el 25 év után azzal az indokkal, hogy Covid-ellenes. Jelenleg egy hónapos felmondási idejét tölti, a salgótarjáni és az ózdi kórházban ugyanakkor továbbra is dolgozik.

Pócs Alfréd amellett, hogy az orvosi kamara Heves megyei elnöke, tavaly az Egri Városvédők Egyesülete színeiben indult a megyeszékhely polgármesteri posztjáért is, és több mint 5 százalékot szerzett, kompenzációs listáról pedig be is került a közgyűlésbe, így jelenleg is önkormányzati képviselő.

Többször hangoztatta vírusszkeptikus nézeteit az Orvosok a Tisztánlátásért Egyesület egyik vezetőjeként, a YouTube-ra egy két héttel ezelőtt feltöltött videóban például a maszkviselés ellen érvel. Egyesülete a nyáron 5G-ellenes tüntetést is szervezett Egerben, azt állítva, hogy az 5G mobiltornyoknak „elképesztő élettani hatásai” lehetnek.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Vajda János