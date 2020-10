Hiába az erős szeptember, az idei hajó elment a Balatonon

Csaknem 270 ezer fővel kevesebben vették igénybe ezen a nyáron a Balatoni Hajózási Zrt. szolgáltatásait. Ez jelentős bevételkiesést okozott a társaságnak, amely a járványügyi korlátozások miatt mintegy 50 napos késéssel, csak Pünkösdkor kezdhette meg a szezont – mondta az InfoRádiónak a Balatoni Hajózási Zrt. értékesítési és marketing igazgatója.

Ezután egy viszonylag gyengébb június következett, hiszen ekkor még a szolgáltatáskínálat is szűkebb volt, és az utasok száma is korlátozva volt a teljes befogadóképességhez képest – tette hozzá Dónucz László. Majd a július–agusztus hozott némi emelkedést az utasszámokban, és

bár az előzetes vároázásokhoz képest túlteljesített a társaság, az előző évhez képest még így is jelentős az elmaradás.

A szeptemberi forgalom azonban idén meghaladta a tavalyit – emelte ki az értékesítési és marketingigazgató, aki az utazási feltételek változásáról is beszélt az InfoRádiónak.

Mind a személyhajókon, mind a kompokon a maszk viselése kötelező,

ami jelenleg már a hajó nyitott részére is vonatkozik, tehát nemcsak a zárt utastérben kell azt viselni. És már a Balatoni Hajózási Zrt. járatain sem fogadják el a kendőt, sálat, egyéb helyettesítő eszközöket. A maszk meglétét a hajókra történő felszállás előtt ellenőrzik is.

Már csak a hétvégéken, valamint az október 23-i hosszú hétvégén van mód személyhajóval utazni a Balatonon.

A hajók kizárólag a két legforgalmasabb útvonalon járnak: a Keleti-medencében Siófok, Balatonfüred és Tihany települések között, a Nyugati-medencében pedig Fonyód és Badacsony között biztosított az átkelés.

„Szombaton és vasárnap is négy indulási időpontunk van mindkét parton, és összesen négy kikötőben lehet igénybe venni a sétahajózás-szolgálatátást: Siófokon, Balatonfüreden, Badacsonyban, illetve Keszthelyen” – tette hozzá Dónucz László.

A BAHART vezetője arra is felhívja az utasok figyelmét, hogy az ajánlott, egymástól számított 1,5 méteres távolságot a kikötőben, a pénztáraknál és a kompok fedélzetén is – az egy háztartásban élők kivételével – mindenki tartsa be. És a jegyeket lehetőség szerint ne készpénzzel, hanem bankkártyás fizetéssel vegyék meg.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Varga György