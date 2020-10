Egy dolgot tehetünk a lakásba igyekvő poloskák ellen

A lakosságot értinő poloskaszezon az őszi napéjegyenlőségre, szeptember utolsó dekádjára–október elejére tehető, ekkor a rovarok megrohamozzák a lakásokat. Mezőgazdasági oldalról nézve azonban már javában tart, így a termesztett növényeken, gyümölcsféléken jó ideje találkozni velük – fogalmazott az InfoRádiónak Vétek Gábor docens, megjegyezve, hogy az alma- és őszibarcktermesztők szerint idén kevesebb probléma volt a kártevőkkel, mint a tavalyi évben, tehát „a gyümölcsök a betakarítással kinőttek a poloska foga alól”.

Védekezni, részint akadályozva a bejutásukat a lakásba azonban

csak a passzentos, hézagmentesen felhelyezett szúnyoghálókkal lehetséges

– magyarázta a szakember. Ha erre nincs lehetőség, az esti órákban kerülendő az égő villany melletti szellőztetés, ugyanis a fény vonzza a poloskákat is. Vagyis kizárólag a fizikai kizárás marad, ismételte meg, ugyanis

az elriasztásukra szolgáló anyag vagy eszköz pillanatnyilag még nem ismert.

Természetesen a rovarirtó segít, amennyiben már bejutott az állat, attól ugyanúgy, mint minden egyéb, háztartásban előforduló rovar, „meg fogja adni magát”.

Vétek Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy a már bejutott állatok nem feltétlenül lesznek szem előtt, miután védett helyet keresve húzódtak be a természetből, így a lakáson belül is el fognak bújni az ágy vagy szekrény mögé, bármilyen védett zugba, sarokba elbújnak arra készülve, hogy átteleleljenek, táplálkozás és szaporodás nélkül a következő tavaszig kihúzzák. Ezért nehézkes lehet őket megtalálni, és megeshet, hogy decemberben, mikor már javában fűtünk a lakásban, egyszercsak megjelennek, nagy megleptést okozva.

