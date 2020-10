Egy-két évig mard a nagykörúti bringasáv, aztán jöhet a nagy váltás

Balogh Samu az InfoRádiónak nyilatkozva emlékeztetett: Karácsony Gergely főpolgármester már jelezte, hogy a nyár elején létrehozott ideiglenes kerékpársávok változtatás nélkül mind megmaradnak, kivételt jelent ez alól a Nagykörút, ahol kisebb módosítások történtek. A kabinetfőnök megjegyezte, a magyar fővárosban egyértelmű csökkenést mutat a kerékpározok száma a nyári hónapokat követően, de a városvezetés pozitív változást remél a nyugati és észak-európai városok mintájára, ahol a téli hónapokban, sokkal rosszabb időjárási körülmények ellenére is sokan választják a közlekedés ezen formáját.

Mindezt a járványhelyzet is tovább erősítheti, többen válthatnak bringára a közösségi közlekedésen utazók közül a városvezetés várakozása szerint. Ugyanis Balogh Samu elmondása szerint a télen–nyáron használható kerékpársávok egyre több budapestit ösztönözhetnek a hétköznapi közlekedési eszközének átgondolására. Azok számára ugyanis, akik középtávon azzal kacérkodnak, hogy nyeregbe pattanjanak,

fontos, hogy ez állandóan elérhető opció legyen.

A fővárosi közlekedések nagy aránya néhány kilométeres távolságra korlátozódik, amely során jó lehetőség lehet a kerékpározás, még ha ennek téli űzése nagyobb felkészülést is igényel - fűzte hozzá a kabinetfőnök. Ezért a Városháza mindenkit arra biztat, hogy akinek van erre lehetősége és kedve, éljen vele, ne csak hétvégén, hanem hétköznap is, ne csak nyáron, hanem ősszel-télen is.

Balogh Samu az InfoRádió kédrésére kitérve azt is elmondta, hogy a Nagykörúton mindenhol megmaradt a kerékpáros infrastruktúra, ahol korábban létrehozták, és csupán a teljes hossz 5 százalékában került sor a forgalom járdára terelése, jellemzően néhány villamosmegálló mellett, ahol a peronok szélessége miatt annyival szűkül az útpálya szélessége, hogy nem lehetett a kerékpársávot az úttest mellett elvinni.

Megismételte,

ez egy ideiglenes állapot, egy–két évre szólhat maximum, tekintve, hogy megindul a Nagykörút komplex újratervezése,

hogy miként legyen egy „koszos, zajos forgalmi folyosó helyett újra Pest főutcája”. Ígérete szerint ennek során lehetőség lesz majd közösségi tervezési eszközökre, mind a Nagykörút jövőképével kapcsolatos kérdésekben, mind a konkrét kialakításban.

A napokban nyilvánosságra hozott bringasztrádaterv is némiképp kapcsolódik az említett tervekhez, de a „Nagykörút csak a Nagykörútról szól”, míg a bringasztráda-hálózat az egész fővárosban működne, az agglomerációt is belefoglalva – ismertette Balogh Samu. Hozzátette, a főváros egyelőre egy vitairatot bocsátott a nyilvánosság elé, elindítva egy szakmai egyeztetést, amelyet a budapesti lakosoknak is lesz lehetőségük véleményezni a későbbiekben.

Rak-park

Balogh Samu arról is beszélt, hogy a rakpartok hétvégi megnyitásával kapcsolatban nagyon pozitívak voltak a visszajelzések. Mint fogalmazott, egy olyan rekreációs és pihenőterület jelent meg a belvárosban, amit nagyon sokan igénybe tudnak venni, ugyanakkor sokak szerint,

míg ez egy aszfaltos útpálya, addig igazán mégsem élvezhető.

A jelenlegi városvezetés éppen ezért kívánja előremozdítani, egyben átalakítani a korábbi vezetés által előkészített Rak-park Projektet, mert úgy gondolják, kicsit több zöldre és lehetőségre van szükség, hogy

olyan életteli köztérként újuljon meg a terület, amit a program neve is sugall.

Kérdésre válaszolva emlékeztetett, hogy a főpolgármester a közösségi oldalán tette fel a kérdést, hogy mi legyen a rakpart sorsa az őszi és téli időszakban, amire elsöprő többségben olyan reakció érkezett, hogy amíg az időjárás engedi, továbbra is kerüljön lezárásra hétvégente az autós-, és megnyitásra a gyalogos- és kerékpáros forgalom előtt a pesti alsó rakpart – és így is tesznek. Balogh Samu szerint a tapasztalatok azt mutatták, hogy a város nagy egészében közlekedési problémát ez nem eddig nem okozott.

Karácsony Gergely kabinetfőnöke kiemelte, több olyan projekt is folyamatban van a fővárosban, amelyek közterületek megújítását célozzák, rendszerint magukkal vonva a forgalomcsillapítást, illetve azt, hogy a gyalogosnak, kerékpárosoknak kedvezzenek. Tehát nemcsak a Rak-park projekt ilyen, hanem például a Duna-Buda is (ami budai felső rakpart közlekedési tereinek átalakításáról szól, hogy ott olyan parkok és azokat összekötő útszakaszok legyenek, amelyek odavonzzák a helyieket, turistákat). Balogh Samu emlékeztetett: a tavasz folyamán főpolgármesteri döntés született, így készül a BKK-nál az a közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási akcióterv, amellyel drasztikusan csökkenteni kívánják Budapesten a közlekedési balesetek számát. Ennek bizonyára lesz olyan eleme, ami a több gyalogosterületről és azok kiterjesztéséről szól – vélekedett.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton