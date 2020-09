Fürjes Balázs: októberben összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa

"Karácsony Gergely főpolgármester elfogadta a javaslatomat, hogy folytassuk a nyáron félbeszakadt közös munkát és újra tartsák meg a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) üléseit. A két oldal októberben találkozik a budapesti városházán" - tájékoztatta az MTI-t Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára.

Az államtitkár szerint a fővárosi delegációt a főpolgármester, a kormányét Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter vezeti. Fürjes Balázs közölte, örül a Városháza döntésének, örül, hogy a főpolgármester elfogadta javaslatát és folytatják a közös munkát.

"Az, hogy vannak vitáink, nem ok arra, hogy ne álljunk szóba egymással. Főleg, hogy a budapestiek, joggal, párbeszédet várnak tőlünk.

A vitáktól nem félni kell, hanem le kell folytatni őket.

Nyíltan, őszintén, tisztelettel. A tárgyszerű és szakszerű viták még hasznosak is: segítenek megtalálni a legjobb megoldást. Márpedig a budapestieknek ez az érdekük" - mondta el Fürjes Balázs.

Beszámolt arról is, hogy a végleges napirendet a héten alakítják ki a városvezetéssel közösen. Az MTI szerint a kormányoldal biztosan elfogadja a főpolgármester kezdeményezését, aki tárgyalni akar az önkormányzati finanszírozásról, a 135 gazdag magyar önkormányzat által a kisebbek és szegényebbek javára fizetett szolidaritási hozzájárulás kizárólag Budapestet megillető kedvezményeinek kivezetéséről.

Fürjes Balázs közölte, a kormányoldal a budapesti közlekedés fejlesztését szeretné tárgyalni. Úgy fogalmazott, hogy elfogadják a szakmai konszenzust arról, hogy a legfontosabb a közösségi közlekedés - és azon belül is a kötöttpályás közlekedés - fejlesztése, de fontosnak tartják, hogy a döntések ne rontsák a budapestiek életét. Reméli a főpolgármester nyitott lesz arra a javaslatukra, hogy az autósok kapják vissza az elvett sávot a Nagykörúton, és remélhetőleg az őszi-téli hónapokban születhet konszenzusos megoldás a kerékpárosforgalommal kapcsolatban, mert a járdán vezetett biciklisáv biztosan rossz megoldás.

A közelmúltban egyébként az államtitkár arról is nyilatkozott - amint azt az Infostart is megírta - hogy szeretnének tájékoztatást kapni a Lánchídról, a hármas metró körüli bizonytalanságokról, a sávlezárásokról is.

Az FKT a főváros és a kormány közös döntéshozó és egyeztető fóruma, amely 2018-ban jött létre Tarlós István korábbi főpolgármester kezdeményezésére. Az akkor aláírt együttműködési megállapodás 15 pontjából ennek létrehozása és működtetése volt az egyik. A tanács a legjelentősebb fővárosi fejlesztéseket tárgyalja. Öt-öt fővel vesz részt benne a két oldal, mindkét félnek egyetlen szavazata van és csak akkor születik döntés, ha egyhangúan határoznak. Ha egy kérdés napirendre vételét akár a főváros, akár a kormány kéri, a tanács köteles megtárgyalni azt.

Karácsony Gergely főpolgármesterré válása óta háromszor ülésezett FKT, és olyan jelentős kérdésekben sikerült egyezségre jutni, mint a Galvani-híd és a csatlakozó külső körúti úthálózat megépítése, az északi és déli HÉV-vonalak korszerűsítése és bővítése, vagy éppen a budapesti egészségügyi fejlesztésekre a kormány által adott 50 milliárd forintos támogatása. A júniusi negyedik ülést Karácsony Gergely mondta le, elsősorban a 2021-es költségvetés önkormányzatokat érintő elvonásai miatt. Akkor közleményében úgy fogalmazott, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának következő ülésére a kormány szándékainak tisztázása, a költségvetésről szóló egyeztetések után kerülhet majd sor.

