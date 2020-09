Bemutatkozott a Gyermekmentő Szolgálat Élhető Jövő Parkja

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat sajtóanyagából a szervezet elmúlt évi működéséről kiderült:

Egészségügyi programuk keretében 58 magyarországi és határon túli gyermek egészségügyi (kezelési, kivizsgálási, műtéti) költségeit támogatták, 12 340 559 forint értékben.

Gyermekorvosi, fül-orr-gégészeti, foniátriai és logopédiai rendelőikben, valamint fóti Lovasterápiás és Oktató Központukban a szakembereik 6 838 vizsgálatot, terápiát, és szülőkonzultációt biztosítottak a hozzájuk forduló, különféle fogyatékkal élő, autista, magatartási zavarokkal küzdő gyermekeknek, amelyek értéke 62 929 000 forint volt.

Üdültetési programuk keretében 220 hátrányos helyzetű gyerek nyári táboroztatásához, erdei iskolai programjához járultak hozzá 1 068 765 forint értékben.

Képzés, továbbképzés programuk keretében 186 hátrányos helyzetű, de kiválóan tanuló gyereknek folyósítottak egész évben ösztöndíjat, 77 385 000 fortint értékben.

10 családot részesítették egyszeri támogatásban 510 000 forint értékben és további

16 család számára juttattak el élelmiszer-, ruha- és játékcsomagot.

A Gyermekmentő Szolgálat 2019-ben mindösszesen

154 233 324 forinttal támogatta a rászoruló gyerekeket, valamint munkával, többek között sok ezer fogorvosi és egészségügyi szűréssel.

A közgyűlés jóváhagyta a szervezet 2020. szeptemberig megkezdett támogatásait:

Egészségügyi programuk keretében 5 gyermek műtétének, 3 gyermek gyógykezelésének, 2 gyermek gyógyászati segédeszközzel való ellátásának és 1 gyermek gyógyszerének költségét biztosították, 2 304 031 forint értékben.

Üdültetési programuk keretében 270 gyermek nyári táboroztatásához biztosítottak támogatást.

21 számítógépet juttattak el olyan gyermekek számára, akiknek a digitális oktatásban való részvételéhez nem állt rendelkezésre megfelelő számítástechnikai háttér.

A Közgyűlés döntött a szervezethez 2020. szeptember 1. után beérkezett kérelmekről is:

Egy súlyosan epilepsziás gyermek számára biztosítanak speciális gyógyszert.

10 rászoruló gyermeknek juttatnak el élelmiszer-, ruha- és játékcsomagot.

18 számítógépet juttattnak el olyan gyermekek számára, akiknek a tanulásához nem áll rendelkezésre megfelelő számítástechnikai háttér.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület közgyűlése döntésével hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő gyermekek életkörülményeinek javításához járul hozzá.

A Gyermekmentő Szolgálat a fenti összegeken túl önkénteseinek áldozatos munkájával is sok gyereknek, fiatalnak, családnak segít – teszik hozzá, kiemelve: programjaik nem valósulhatnának meg önkéntes segítőik, pedagógusok, orvosok, asszisztensek, jogászok, művészek, pszichológusok, gépkocsivezetők stb., fiatalok és nyugdíjasok segítsége nélkül.

A Covid-19 járvány a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkáját is megnehezítette. 2020-as programjaik részben elmaradtak, részben nem teljes körűen és csak nehéz körülmények között tudták őket megvalósítani. A Szolgálat tagjai örülnek, hogy adományaikkal és munkájukkal szebbé és jobbá teszik a rászoruló gyermekek életét és a gyermekintézmények munkáját – zárul a közlemény.

Élhető Jövő Park

A kísérleti bázis gondolata sok–sok évre vezethető vissza, miután a Gyermekmentő Szolgálat fóti Lovasterápiás és Oktató Központjának „borzasztóan” magas volt az energiaszámlája, amitől szabadulni szerettek volna – fogalmazott az InfoRádiónak Edvi Péter, a szolgálat elnöke. Kezdetben napelemeket telepítette a tetőkre, majd megépült egy törpevízerőmű, és megfelelő hőszigetelést kaptak az épületek, és így tovább. Végül kiépült, és mára már

Mára azonban nemcsak arra koncentrálnak, együttműködve az egyetemekkel valamint az E.ON-nal, hogy minél több energiát termeljenek, illetve spóroljanak meg, hanem egyúttal a támogatók és az ország érdekében is vizsgálják annak módjait, hogy miként lehet még több energiát spórolni – magyarázta az elnök, példaként említve, hogy hol van túl nagy energiaveszteség az elektromos autók töltésénél, vagy az országot behálózó elektromos kábelhálózatnál. Ennek eredményeként született meg az Európában is párját ritkító kutatóbázis.

Megjegyezte, a korábbi tízmilliós energiaszámlájuk mára pár százezer forintra csökkent, így a megspórolt pénzt gyerekek terápiájára, megsegítésére tudja fordítani a Gyermekmentő Szolgálat.

Edvi Péter az InfoRádió kérdésére arra is kitéret: két egyetem, a BME és az Óbudai Egyetem eddig is részt vett a munkájukban, most pedig szó van arról, hogy a jövőben a Miskolci Egyetem is csatlakozni fog. Ugyanakkor az ELMŰ is hasznosítani tudja a park tapasztalatait, értett egyet a szakember.

Nyitókép: ELMŰ-ÉMÁSZ