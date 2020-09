Nincs, aki felvállalná az airbnb korlátozását

Egyelőre egyetlen budapesti kerület sem vállalja be, hogy korlátozza az airbnb-zést, pedig most, hogy a koronavírus nagyot rántott lefelé ezen a piacon, lehetett volna dolgozni a kérdésen - hívja fel a figyelmet a Népszava cikke.

Tavaszig Budapesten mintegy 15 ezer lakást hasznosítottak ilyen módon, de ennek jelentős részét,

mintegy 4 ezer lakást kivont a forgalomból a járvány.

Ismert, a nyár közepén életbe lépett szabályok az önkormányzatokra hárították a rövid távú lakáskiadásra vonatkozó jogalkotást, a nagy pénzeket mozgató üzletág kialakulása miatt viszont a szállodák is panaszkodnak ma már.

Közben a NAV-nál sem túl vidámak amiatt, hogy az Airbnb-t körülvevő pénzforgalom 81 százalékát nem vallják be a lakástulajdonosok.

A lap - kerületeknek megküldött - kérdéseire adott válaszokból kiderül, az önkormányzatok mindazonáltal nem készültek el még szabályozással sehol sem.

Ami biztos: Zugló összesen 50 Airbnb-lakásról tud, a II. kerület bizonytalankodik abban, hogy kell-e foglalkoznia a kérdéssel (lakossági egyeztetés zajlik), és a IX. kerületben sem korbácsolja fel a vezetést a kérdés.

A turisták által kedvelt I. , valamint a belső-pesti városrészek – V., VI., VII., VIII. kerület – széles körben egyeztetne rendeletalkotás előtt. A XIII. kerület úgy véli, hogy a lakhatás kérdése ennél jóval komplexebb intézkedéseket igényel.

Az I. kerületben 350-400 Airbnb-lakásról tudnak. Józsefvárosban 1250 turisztikai hasznosítású lakást tartanak nyilván, a lakossági panaszok száma jelentős. A rendeletalkotásnál a kerületben élők érdekei, a megfizethető lakhatás, a kiszámítható és betartható szabályozási környezet megteremtése a fő szempont.

A leginkább érintett V. kerületnek „egyelőre nem áll módjában állásfoglalást adni”. A terézvárosi önkormányzat szerint a rövid távú szálláskiadás olyan üzlet, aminek a haszna a tulajdonosokhoz áramlik, a költsége és a következményei - például zaj, parkolás, takarítás - viszont a kerületben élőket terheli. Karácsony: indokolt a lakások turisztikai célú hasznosításának korlátozása Helyesli és indokoltnak tartja a lakások turisztikai célú hasznosításának korlátozását a főpolgármester.

Karácsony Gergely pénteken a közösségi oldalán azt írta: a lakbérek szélsőséges emelkedése a budapestiek széles rétegei számára tette megfizethetetlenné a lakásbérlést, és ehhez a lakások szálláshellyé alakítása is hozzájárult.

Hozzátette ugyanakkor: a megfizethető lakhatás ügye mellett azonban hisznek a társadalmi párbeszédben is, ezért csütörtökön személyesen is találkozott az Airbnb, a Felelős Szálláskiadók Szövetsége, a Magyar Apartman Kiadók Egyesülete, valamint a Felelős Magánszálláshely Kiadók Egyesülete képviselőivel. Az egyeztetésen a lakásturizmus korlátozásában érdekelt budapestieket A Város Mindenkié, a Habitat for Humanity Magyarország és az Utcáról Lakásba Egyesület munkatársai képviselték.

Karácsony Gergely szerint "egymás érveire és szempontjaira nyitott beszélgetésen" vehetett részt, és sokat tanult belőle. Megjegyezte: a szabályozás ügyében "természetesen nem volt konszenzus", de egyes fontos részkérdésekben, például az illegális lakáshotelek elleni fellépésben, a nagyüzemi magánszálláshelyek korlátozásában és a szomszédoknak okozott kellemetlenségek csökkentésében "mintha az egyébként ellenérdekelt felek is egyetértettek volna". (MTI)

