Közeledik az óra: újabb korlátozó intézkedések bejelentésére készül a kormány

Nagyon bedurvultak a magyarországi járványadatok, az új fertőzöttek száma szerdán 73, csütörtökön már 91 volt, ennél rosszabb adatokról már április dereka óta nem számolt be a Koronavírus.gov.hu hivatalos tájékoztatási portál, az aktív fertőzöttek száma már a hatodik hete nő.

Közben karanténba került Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Orbán Balázs parlamenti és stratégiai államtitkár, mivel egy magánrendezvényen találkozhattak koronavírusos beteggel, elmarad a Tranzit fesztivál, amelyen a kormányfő is felszólalt volna pénteken, és a környező országokban is egyre csak romlik a helyzet, két balkáni ország például már arról is döntött, szeptemberben biztosan nem kezdődik el az iskola, legkorábban októberben.

A budapesti kormány viszont e heti ülésére már döntéseket ígért a járványügyi védekezés folytatásáról, erről korábban a kabinet tagjai annyit közöltek konkrétan, hogy

szeptember 1-je után lehetőleg senki ne tervezzen külföldi nyaralást,

aki így tesz, határvédelmi intézkedésekkel találja szemben magát hazafelé.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban úgy fogalmazott: "kellő óvatossággal és tisztelettel arra kérek mindenkit, hogy déli irányba ne foglaljon, ne szervezzen, ne képzeljen el magának nagy nyaralásokat".

Ha valaki mentesülni szeretne - sárga vagy piros országból hazatérve - a hatósági házi karantén alól, akkor negatív PCR-teszteredményre van szüksége, a tesztet a saját pénzén kell elvégeztetnie.

Csütörtök reggelre az is kiderült,

a kormány pénteken dönt

a szükséges további lépésekről.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa közben nagyon kéri a lakosságot, hogy tartsa be a távolságtartás, a rendezvényszervezés, a beutazás, a karantén, a személyes higiéné és a maszkviselés szabályait.

"Valószínűleg a nyári meleg is hozzájárul ahhoz, hogy az emberek nehezen viselik a korlátozásokat, sokkal kevesebb helyen használnak maszkot, és úgy gondolják, hogy alacsony az esetszám. De úgy látom, egyre több eset származik külföldről, akár külföldiek, akár külföldről hazatért magyarok személyében. Ők mndenképpen emelik a napi esetszámot. A másik ilyen csoport a rendezvények résztvevői, családi rendezvények, esküvők, olyan helyek, ahol sok ember van együtt maszk nélkül. Meg kell érteniük az embereknek, hogy nem a szabályokat kell szigorítanunk, hanem az eddigieket jobban betartanunk. Tudomásul kell vetetni az emberekkel, hogy amíg nincs védőoltás, csak a maszk, a távolság és a fertőtlenítés segít."

Nyitókép: Varga György